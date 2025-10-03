I 4 parlamentari della Flotilla accolti da eroi a Fiumicino da Schlein e dal sindaco Gualtieri
Abbracci con i familiari e commozione a Fiumicino per i quattro parlamentari italiani, liberati dalle autorità di Israele, che facevano parte della Flotilla.
Stanchi, visibilmente provati ma con ripetuti accenni di sorriso: così il senatore Marco Croatti, l’eurodeputata Annalisa Corrado, il deputato Arturo Scotto e l’eurodeputata Benedetta Scuderi, con la Kefiah al collo.
Abbracci calorosi e parole di bentornato
Ad accoglierli, all’esterno del Terminal 3, il sindaco di Roma Roberto Gualtieri, la segretaria del Pd, Elly Schlein, il senatore M5S, Lorenzo Patuanelli, il portavoce Avs, Angelo Bonelli, la coordinatrice della segreteria Pd Marta Bonafoni. Anche con loro abbracci calorosi e parole di bentornato.
“Siamo tremendamente preoccupati per tutti gli italiani rimasti nel centro di detenzione. Noi abbiamo passato una nottata molto difficile, bisogna ora portare a casa tutti”, queste le prime dichiarazioni di Marco Croatti.