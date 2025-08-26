Il cosiddetto Doge, e cioè il Dipartimento per l’Efficienza Governativa istituito (e poi abbandonato) da Elon Musk è stato grosso modo un fragoroso fallimento, poco ha tagliato di quello che prometteva di tagliare e quel poco dà e darà lavoro a molti avvocati. Insomma un progetto inutile. Quello che non si sapeva – ne riferisce il New York Times in queste ore – è che fosse anche dannoso.

I dati di centinaia di milioni di americani a rischio

I membri del Doge hanno scaricato in giugno una copia di un database cruciale della Previdenza Sociale su un server cloud vulnerabile, esponendo le informazioni personali di centinaia di milioni di americani al rischio di fuga di notizie o di hackeraggio, secondo una denuncia presentata dal responsabile dei dati della Social Security Administration, Charles Borges.

Il database contiene i dati di tutti i numeri di previdenza sociale emessi dal governo federale, con nomi completi, indirizzi e date di nascita delle persone, tra gli altri dettagli che potrebbero essere utilizzati per rubare le loro identità, rendendolo uno degli archivi di informazioni personali più sensibili del paese.

“Se malintenzionati riuscissero ad accedere a questo ambiente cloud, gli americani potrebbero essere esposti a un furto di identità diffuso, potrebbero perdere assistenza sanitaria e benefici alimentari vitali e il governo potrebbe essere responsabile della riemissione di un nuovo numero di previdenza sociale a ogni americano, a costi elevati”, si legge nella denuncia.

Borges ha affermato che il Doge non lo ha coinvolto nelle discussioni sul progetto, nonostante il suo ruolo di responsabile dei dati, lasciandogli il compito di raccogliere le prove di quanto accaduto a posteriori.