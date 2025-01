“La situazione di Abedini è squisitamente giuridica, e va studiata nella sua complessità, indipendentemente dal felice esito della vicenda Sala”. Lo ha detto il ministro della Giustizia Carlo Nordio, intervistato da La Stampa. “Dell’estradizione – ha aggiunto – è prematuro parlare, anche perché sino ad ora la richiesta formale non è ancora arrivata al nostro ministero”.

Le parole del ministro

Il Guardasigilli ha parlato anche dei malfunzionamenti dell’app per il processo telematico: “Di fronte a questa innovazione, decisa dal precedente governo, e da realizzare in tempi brevi, senza le adeguate risorse finanziare e umane, era inevitabile qualche difficoltà. Ma ci stiamo lavorando unitamente al Consiglio superiore della magistratura e alla Scuola superiore della magistratura”. Secondo Nordio “il cosiddetto ‘file nativo digitale’ per i verbali di udienza sarà effettivo dal 14 gennaio. L’intero sistema rispetterà il termine previsto del 31 dicembre 2025”.

Sulle critiche del Csm alla riforma costituzionale, il ministro replica: “Noi ascoltiamo con enorme rispetto e interesse tutto quello che dice il Consiglio Superiore della Magistratura. Ma anche il Csm deve ascoltare quello che vogliono gli elettori. E questi ultimi ci hanno conferito il mandato di fare questa riforma, e noi la faremo”. Nordio sottolinea che il parere del Csm “non è un’invasione di campo. È più che legittimo, ed anche opportuno per sapere come la pensa. Ma, ripeto, noi andremo diritti per la nostra strada, senza esitazioni”.