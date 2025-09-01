Secondo quanto riportato dal Washington Post, l’amministrazione Trump, insieme ad alcuni partner internazionali, starebbe valutando davvero di trasformare Gaza in quella che lo stesso presidente statunitense aveva definito “Riviera del Medio Oriente”. L’idea prevede la creazione di un’amministrazione fiduciaria sotto il controllo diretto degli Stati Uniti per almeno dieci anni, durante i quali l’area verrebbe riconvertita in un polo turistico di lusso, manifatturiero e tecnologico avanzato.

Il piano si fonda su un documento di 38 pagine che delinea una strategia di ricostruzione e investimento da 100 miliardi di dollari, con la promessa di un ritorno quadruplicato in dieci anni.

Il Post ha affermato che il progetto si chiama “Gaza Reconstitution, Economic Acceleration and Transformation Trust”, o GREAT Trust, ed è stato sviluppato da figure legate alla Gaza Humanitarian Foundation (GHF), già sostenuta da Stati Uniti e Israele e attiva nella distribuzione di aiuti alimentari all’interno dell’enclave.

Uno dei punti centrali riguarda lo spostamento temporaneo – definito “volontario” – degli oltre due milioni di abitanti di Gaza. A chi decidesse di lasciare l’enclave verrebbe offerto un pacchetto economico: 5.000 dollari in contanti, quattro anni di copertura per l’affitto e un anno di forniture alimentari. Inoltre, i proprietari di terreni riceverebbero un “token digitale” come compensazione, utilizzabile per finanziare una nuova vita all’estero o per riscattare un futuro appartamento in una delle sei-otto “smart cities” alimentate dall’intelligenza artificiale che dovrebbero sorgere nella Striscia.

Secondo i calcoli del trust, ogni partenza permetterebbe un risparmio di circa 23.000 dollari rispetto ai costi di mantenimento di rifugi temporanei e servizi di base per chi restasse. La proposta, sviluppata da consulenti legati anche al Boston Consulting Group e da figure già coinvolte nella Gaza Humanitarian Foundation, sarebbe stata discussa in incontri alla Casa Bianca con la partecipazione di Tony Blair, Jared Kushner e altri consiglieri. Resta tuttavia incerto se questo piano rifletta esattamente la visione ufficiale di Trump.