Nei pressi della zona di esclusione di Chernobyl in Ucraina, è scoppiato un incendio boschivo. Il Servizio statale per le emergenze di Kiev ha diffuso un video che mostra i Vigili del fuoco impegnati a domare le fiamme. Per contenere il rogo sono stati mobilitati più di 200 addetti ai soccorsi e circa 60 mezzi specializzati.

Nessun allarme per i livelli di radiazioni nell’area dove nel 1987 esplose il reattore della centrale nucleare: sono costantemente monitorati e rientrano nei limiti di norma hanno rassicurato le autorità.