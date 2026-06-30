Due messaggi opposti, entrambi scientificamente solidi, entrambi reali. Come è possibile? E soprattutto: se hai il diabete o sei a rischio, il caffè è tuo amico o tuo nemico?

La risposta, e questo è il punto che la maggior parte degli articoli non chiarisce, non è uguale per chi non ha ancora il diabete e per chi ce l’ha già. Il caffè si comporta in modo profondamente diverso nei due contesti, per ragioni biologiche precise che la scienza ha progressivamente chiarito. Capire questa distinzione cambia completamente il modo in cui ci si dovrebbe rapportare a questa bevanda.

I numeri sulla prevenzione: cosa dicono le grandi meta-analisi

Partiamo dal dato più robusto disponibile, quello sulla prevenzione. La meta-analisi pubblicata su Diabetes Care, la rivista ufficiale dell’American Diabetes Association, da Ding e colleghi nel 2014 è uno degli studi più citati in assoluto sul tema. Ha analizzato 28 studi prospettici per un totale di oltre 1,1 milioni di partecipanti e 45.335 casi diagnosticati di diabete di tipo 2, con un follow-up mediano di 11 anni. I risultati, replicati attraverso coorti americane, europee e asiatiche, convergono su un’associazione inversa consistente: più caffè si beve, minore è il rischio di sviluppare il diabete di tipo 2.

La curva dose-risposta è chiara. Ogni tazza aggiuntiva di caffè al giorno è associata a una riduzione del 7% del rischio di diabete. Chi beve tre tazze al giorno ha un rischio ridotto di circa il 21% rispetto a chi non beve caffè. Una revisione più recente, pubblicata nell’agosto 2025 e analizzata da Daily Coffee News, ha confermato questi numeri con dati aggiornati, specificando che uno studio condotto in Giappone su una coorte di grandi dimensioni ha trovato addirittura un rischio inferiore del 42% tra chi beveva tre o più tazze al giorno.

Il dato ancora più sorprendente, e più importante per capire il meccanismo, è che questo effetto protettivo si osserva anche con il caffè decaffeinato. Il che significa che non è la caffeina a proteggere dal diabete, è qualcos’altro nel caffè.

Il meccanismo: non la caffeina, ma i polifenoli

Il caffè è chimicamente una delle bevande più complesse che esistano, con oltre mille composti identificati nella sua composizione. Tra questi, i più rilevanti per il metabolismo glucidico sono i polifenoli, in particolare l’acido clorogenico, ma anche acido caffeico, acido ferulico, lignani, quinidi e trigonellina.

L’acido clorogenico è il componente bioattivo più studiato in questo contesto. La revisione della Kyungpook National University e della Pukyong National University (2025) ha sintetizzato i meccanismi con cui questi composti esercitano effetti anti-diabetici: miglioramento dell’omeostasi del glucosio, aumento della sensibilità insulinica, riduzione dell’infiammazione sistemica e dello stress ossidativo, tutti fattori che contribuiscono allo sviluppo dell’insulino-resistenza. A livello intestinale, l’acido clorogenico inibisce il trasportatore sodio-dipendente del glucosio nella membrana del bordo a spazzola dell’intestino tenue, riducendo fisicamente la velocità con cui il glucosio entra nel torrente circolatorio dopo un pasto. A livello epatico, riduce la produzione di glucosio da parte del fegato, una delle principali fonti di iperglicemia a digiuno nelle persone con insulino-resistenza.

Questi meccanismi spiegano perché il caffè decaffeinato produca effetti protettivi simili a quelli del caffè normale: l’acido clorogenico e gli altri polifenoli sono presenti in entrambe le versioni, e sono loro a fare il lavoro preventivo.

Ma, e qui arriva il paradosso, la caffeina fa qualcosa di completamente diverso, e di opposto.

L’altro lato della medaglia: perché la caffeina alza la glicemia postprandiale

La caffeina è una sostanza farmacologicamente attiva, non un semplice stimolante innocuo. Il suo effetto sulla glicemia è stato documentato da diversi studi fisiologici con un meccanismo preciso: la caffeina aumenta i livelli di adrenalina, l’ormone dello stress, che a sua volta stimola il fegato a rilasciare glucosio nel sangue attraverso la glicogenolisi e la gluconeogenesi.

Nelle persone sane con un metabolismo glucidico intatto, questo effetto viene compensato rapidamente dalla risposta insulinica. Ma nelle persone con diabete di tipo 2, in cui la risposta insulinica è già compromessa per definizione, questa compensazione è meno efficiente, e la glicemia postprandiale può rimanere elevata più a lungo del previsto dopo aver bevuto un caffè con il pasto o subito dopo.

Studi con glucometri a misurazione continua hanno documentato questo fenomeno in modo preciso: nelle persone con diabete di tipo 2, un caffè consumato durante o subito dopo il pasto può aumentare il picco glicemico postprandiale e allungare il tempo necessario per il ritorno ai valori basali. L’entità di questo effetto varia significativamente da persona a persona, la genetica del metabolismo della caffeina, mediata dall’enzima CYP1A2, influenza quanto rapidamente ciascuno la elimina, ma il fenomeno è sufficientemente documentato da essere considerato clinicamente rilevante.

Caffè con zucchero o dolcificante: quando il beneficio svanisce

C’è un ulteriore aspetto che quasi nessuno considera quando legge i dati positivi sul caffè e il diabete: la maggior parte degli studi epidemiologici che documentano la riduzione del rischio si riferisce al caffè amaro o con dolcificanti non calorici, non al caffè zuccherato.

Una delle ricerche citate nella revisione del 2025 ha specificato esplicitamente che la riduzione del rischio di diabete di tipo 2 associata al consumo di tre tazze di caffè al giorno “viene azzerata dall’aggiunta di dolcificanti e panna”. Il beneficio dei polifenoli viene neutralizzato dall’effetto glicemico degli zuccheri aggiunti e dalle alterazioni metaboliche associate al consumo regolare di prodotti lattiero-caseari ad alto contenuto di grassi saturi.

Per un italiano abituato al caffè espresso con lo zucchero, questo è un dettaglio che può cambiare completamente la valutazione della bevanda nel contesto della prevenzione del diabete. Il caffè americano o il cappuccino con lo zucchero non hanno lo stesso profilo metabolico di un espresso amaro. E il caffè di alcune catene internazionali, con sciroppi, panne montate e dolcificanti multipli, è a tutti gli effetti una bevanda zuccherata con benefici dei polifenoli completamente annullati.

Il tipo di tostatura conta: i polifenoli che scompaiono con il calore

Un altro fattore raramente discusso nelle conversazioni popolari sul caffè e la salute è l’effetto della tostatura sul contenuto di polifenoli. L’acido clorogenico e i suoi derivati sono termolabili: si degradano con il calore, e una tostatura scura — quella che produce i caffè con il caratteristico sapore amaro e corposo, distrugge una quota significativa dei composti bioattivi rispetto a una tostatura chiara.

La revisione del 2025 ha sottolineato esplicitamente che il metodo di preparazione, il livello di tostatura e persino la varietà di chicco influenzano il contenuto di polifenoli e, di conseguenza, gli effetti sulla salute. I caffè a tostatura chiara, come molti caffè specialty preparati con metodi a filtro come la V60 o il chemex, conservano concentrazioni più alte di acido clorogenico rispetto ai caffè espresso con tostatura scura tipici della tradizione italiana meridionale.

Questo non significa che l’espresso napoletano sia privo di benefici, ne ha comunque, anche se in misura minore, ma è un dato da conoscere per chi vuole ottimizzare il profilo salutistico della propria tazza.

Per chi ha già il diabete: le regole pratiche che cambiano tutto

Dopo aver compreso il paradosso, la domanda pratica che chi ha il diabete si pone è inevitabile: devo smettere di bere caffè? La risposta della ricerca è no, ma con modifiche precise al modo in cui il caffè viene consumato.

Il momento della giornata conta. Il caffè a stomaco vuoto al mattino ha un impatto glicemico diverso rispetto al caffè consumato durante o subito dopo i pasti. Bere il caffè almeno un’ora e mezza dopo il picco postprandiale, quando la glicemia è già in fase di discesa, riduce significativamente l’interferenza della caffeina con il profilo glicemico del pasto.

La versione decaffeinata è, per chi ha già il diabete, l’alternativa che conserva quasi tutti i benefici dei polifenoli senza l’effetto adrenalinico della caffeina. Non è necessariamente la soluzione per tutti, il caffè decaffeinato ha subito processi chimici o fisici di estrazione che possono modificare in parte il profilo dei polifenoli, ma per chi soffre di oscillazioni glicemiche significative nelle ore postprandiali può rappresentare una strategia concreta e documentata.

Il numero di tazze rimane rilevante: tre tazze al giorno è il range documentato dalla ricerca epidemiologica per l’effetto protettivo. Superare le quattro o cinque tazze non produce benefici aggiuntivi sulla prevenzione, mentre aumenta l’esposizione alla caffeina e i suoi effetti sulla pressione arteriosa e sul cortisolo.

La sintesi: un alimento complesso che richiede una risposta personalizzata

Il caffè e il diabete sono una storia di chimica complessa, di tempistica, di quantità e di contesto. Non è la bevanda miracolosa che alcuni comunicati stampa hanno dipinto, né è il nemico della glicemia che altri articoli hanno definito sulla base dei soli dati sulla caffeina.

Per chi non ha ancora il diabete e beve tre tazze di espresso amaro al giorno, la ricerca dice che quella abitudine è associata a un rischio significativamente inferiore di svilupparlo,m e questo è un dato da oltre un milione di persone, non un’aneddoto. Per chi ha già il diabete di tipo 2, il caffè rimane una bevanda che si può continuare a consumare, ma con consapevolezza del momento, della quantità e, soprattutto, di ciò che ci si aggiunge dentro.

La tazza di espresso amaro del mattino è probabilmente una delle abitudini italiane più benigne sul piano metabolico. Quella stessa tazza con due cucchiaini di zucchero, ripetuta quattro volte al giorno, è un’altra cosa completamente diversa.

Riferimenti scientifici citati nell’articolo: — Ding M., Bhupathiraju S.N., Chen M., van Dam R.M., Hu F.B., “Caffeinated and Decaffeinated Coffee Consumption and Risk of Type 2 Diabetes: A Systematic Review and a Dose-Response Meta-analysis”, Diabetes Care, 2014; 37(2):569-586. doi: 10.2337/dc13-1203. Meta-analisi di 28 studi, 1.109.272 partecipanti, 45.335 casi di T2DM — Revisione su polifenoli del caffè e diabete di tipo 2, Kyungpook National University e Pukyong National University, agosto 2025 (Daily Coffee News, 26 agosto 2025) — Studio giapponese su consumo di 3+ tazze/die e riduzione del rischio T2DM del 42%, citato nella revisione 2025