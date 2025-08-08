Il Cremlino ha annunciato di avere concordato con gli Usa un vertice tra Vladimir Putin e Donald Trump da tenersi “orientativamente la settimana prossima”. Ma ha escluso un incontro con Volodymyr Zelensky, nonostante il presidente ucraino sia tornato ad invocarlo come unico modo di “trovare soluzioni concrete” per porre fine al conflitto.

“Su proposta della parte americana è stato sostanzialmente concordato un incontro tra i presidenti Putin e Trump”, ha detto il consigliere per la politica estera russo, Yuri Ushakov, presente mercoledì al faccia a faccia di tre ore al Cremlino tra il leader di Mosca e l’inviato americano Steve Witkoff. “Ora, insieme ai colleghi americani, stiamo iniziando la preparazione concreta”, ha aggiunto Ushakov. “È stata presa in considerazione l’opzione di tenere l’incontro la prossima settimana, e siamo piuttosto ottimisti al riguardo”, ha affermato ancora il rappresentante del Cremlino.

Mercoledì, il tycoon aveva riconosciuto che “ci sono buone chance di un incontro con Putin”. Secondo il segretario di Stato, Marco Rubio, c’è comunque “ancora molto lavoro” prima del vertice russo-americano, che sarebbe il primo da quello del giugno del 2021 tra Putin e Joe Biden. Secondo Ushakov, invece, “anche la sede è stata concordata, in linea di principio” e sarà annunciata “in seguito”. E ricevendo al Cremlino il presidente emiratino, Mohamed bin Zayed al Nahyan, Putin ha detto che proprio gli Emirati arabi uniti sarebbero tra “i luoghi del tutto adatti” per ospitare il vertice. “Abbiamo molti amici – ha sottolineato il leader russo – pronti ad aiutarci a organizzare eventi di questo tipo. Uno di questi amici è il presidente degli Emirati arabi uniti”.

La concessione della tregua aerea

Vladimir Putin è disponibile a concordare una “tregua aerea”con lo stop del lancio di missili e droni a lungo raggio. A dirlo è il consigliere del Cremlino per la politica estera Dmitri Suslov. Ma “ciò non sarebbe in alcun modo un passo verso il cessate il fuoco”.

Trump: “Non è necessario che ci sia Zelensky”

Quanto alla possibilità di un vertice a tre che includa Zelensky, Putin ha affermato che si è ancora “lontani dal creare le condizioni” per un tale incontro. Più volte Mosca ha detto che un faccia a faccia tra Putin e Zelensky dovrebbe avvenire alla chiusura delle trattative per la pace. Ushakov ha affermato che nel colloquio del giorno prima Witkoff ha solo “menzionato” l’ipotesi di un vertice russo-ucraino, ma “la parte russa ha deciso di non commentarlo del tutto”.

Per Donald Trump non è necessario che il presidente russo Vladimir Putin veda quello ucraino Volodymyr Zelensky prima di incontrarsi con lui. Lo ha detto il presidente americano alla Casa Bianca, sottolineando di essere pronto a vedere il leader del Cremlino comunque. Putin e Zelensky “vogliono incontrarsi con me. Farò quello che posso per fermare le uccisioni”, ha aggiunto. “Non mi piacciono le lunghe attese”, ha sottolineato Trump.

Zelensky: “Ai vertici dobbiamo esserci anche noi”

Malgrado la chiusura di Putin e la dichiarazione del Tycoon, Zelensky spera ancora di partecipare al summit: “Tutti sanno per certo che in Russia tutte le decisioni chiave sono prese da una sola persona. E che questa persona teme le sanzioni degli Stati Uniti. E che è giusto che l’Ucraina partecipi ai negoziati. Quindi il formato degli incontri dei leader è, in particolare, un formato trilaterale. Ne abbiamo discusso in dettaglio ieri: diversi formati bilaterali e uno trilaterale”.

Il presidente dell’Ucraina lo ha detto nel suo quotidiano messaggio serale ed ha aggiunto: “Sono grato al presidente Trump per la sua apertura nella ricerca di soluzioni veramente efficaci. Qui in Ucraina siamo fiduciosi che questa guerra possa essere conclusa con una pace duratura. Ma ogni passo deve essere attentamente valutato per raggiungere l’obiettivo”.

Zelensky, nella giornata di ieri ha sentito Giorgia Meloni, il cancelliere tedesco Friedrich Merz e la presidente della Commissione Ue Ursula von der Leyen ed ha chiesto che ai colloqui partecipi anche l’Unione Europea.

Trump: “Sanzioni alla Russia? Dipende da Putin”

In queste ore scade intanto l’ultimatum posto da Trump a Putin per porre fine alle ostilità. Il Cremlino non ha fatto alcun cenno alla scadenza e all’eventualità che il presidente Usa ricorra a sanzioni contro Mosca. Trump, a tal proposito, ha detto che dipende solo da Vladimir Putin se gli Usa oggi imporranno sanzioni alla Russia: “Dipende da lui. Vedremo cosa avrà da dire, sono molto deluso”, ha sottolineato.