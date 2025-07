Tra i numerosi ex parlamentari che hanno presentato ricorso contro il taglio dei vitalizi introdotto nel 2018 dal Movimento 5 Stelle, figura anche Ilona Staller, conosciuta come Cicciolina. L’ex attrice e pornostar è stata deputata tra il 1987 e il 1992, eletta tra le fila del Partito Radicale, risultando una delle più votate dopo Marco Pannella. Dopo l’esperienza alla Camera, Staller proseguì nel panorama politico fondando, con la collega Moana Pozzi, il Partito dell’Amore, e aderendo successivamente, nel 2013, al Partito Liberale Italiano.

Il taglio dei vitalizi, attuato per volontà del M5S, ha trasformato questi assegni in prestazioni più simili a pensioni contributive. Una rimodulazione che, secondo Staller, le ha causato gravi difficoltà economiche. “Con 1.000 euro al mese non riesco a vivere dignitosamente”, ha dichiarato. “Non ho fatto investimenti milionari, vivevo del mio lavoro e di quell’assegno”, ha spiegato ancora. “Ora sono in difficoltà vera”. La ex parlamentare ha inoltre raccontato di aver contratto un mutuo contando proprio sul vitalizio come garanzia.

La richiesta milionaria e la promessa di beneficenza

Tramite il suo legale di fiducia, l’avvocato Luca Di Carlo, Ilona Staller ha quindi avviato un’azione legale contro la Camera dei Deputati e contro i responsabili del taglio dei vitalizi. La richiesta avanzata ammonta a 10 milioni di euro di risarcimento, cifra che — secondo quanto riportato dal legale — è motivata dalle conseguenze economiche subite in questi anni.

Il verdetto su questo ricorso, presentato complessivamente da circa 900 tra ex deputati e senatori, è atteso a breve. La questione è ora all’esame del collegio d’Appello di Montecitorio, il tribunale interno della Camera, e la sentenza potrebbe arrivare nei prossimi giorni. Una pronuncia favorevole ai ricorrenti potrebbe comportare un impatto economico significativo per lo Stato italiano. Tuttavia, nel caso in cui Ilona Staller ottenesse il risarcimento richiesto, ha fatto sapere il suo avvocato, non tratterrebbe il denaro per sé: “Verranno devoluti in beneficenza agli ospedali”.