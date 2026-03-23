In Lombardia vince il Sì con differenze fra le diverse province: con oltre il 70% dei seggi già scrutinati il sì in regione è al 53,71% e a Bergamo supera il 60%. Unica provincia dove vince il no è la città metropolitana di Milano dove il 53,79% ha bocciato la riforma della giustizia. La percentuale del no è ancora più alta in città dove supera il 58%.

A Roma vince il Sì, nelle altre province laziali vince il No

Roma, a guida centrosinistra, traina la vittoria del No nel Lazio, complice anche l’affluenza record nella Capitale. Il Sì vince nelle altre province ma non riesce a contenere l’onda d’urto della Capitale. Nel Lazio, secondo i dati relativi a quattro quinti delle sezioni, il No si afferma con 54,82% mentre il Sì si ferma al 45,18%. Nella Capitale il No vince con il 60,59% mentre il Sì si ferma al 39,41%. Anche in provincia di Roma il No è in testa con il 57,83% contro il 42,17% del Si. Cambia il quadro nelle altre province, dove il centrodestra governa i capoluoghi e si è affermato nelle regionali del 2023. In provincia di Frosinone vince il Si con il 52,53%, contro il 47,47% del No, mentre a Frosinone città il Sì supera il 53%. Anche in provincia di Latina vince il Sì con il 53,54% contro il 46,46% del no, a Latina città il Si arriva al 54,89. In provincia di Rieti il Sì si afferma con il 53,13 contro il 46,87% del no. In provincia di Viterbo in testa il sì con il 56,33% rispetto al 43,67% del No.

L’Emilia Romagna traina il voto per il No

In Emilia–Romagna, per il No si sono espressi il 57,1% degli elettori. Il No ha vinto in tutte le province tranne Piacenza dove il sì ha prevalso con il 56% e a Ferrara, dove il Sì è avanti di qualche decimale rispetto al No. Bologna è stata la provincia dove il No ha avuto un’affermazione più netta (63,4%), con un picco in città (68,3%).

In Veneto il No vince in cinque capoluoghi su sette