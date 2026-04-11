“Io sono amico dei Paesi e delle democrazie occidentali e libere. Siamo in un’alleanza difensiva atlantica, però fermiamoci finché siamo in tempo. E da amico e da sostenitore” degli Usa e di Trump, “lo dico con doppio interesse: pensare a un’invasione via terra in Iran significa andare incontro alla terza guerra mondiale”. Queste le parole del vicepremier Matteo Salvini a un gazebo della Lega a Milano, rispondendo a chi gli chiedeva se in questi mesi ha cambiato idea su Trump.

“Trump ha i suoi interessi e l’Europa non ci aiuta a fare i nostri – ha aggiunto -. Non capisco perché non sia ancora stato sospeso il patto di stabilità e non capisco perché Bruxelles non ci permette di aiutare i cittadini in difficoltà. Non è un’unione, se si comporta così è una camicia di forza, è una gabbia, è uno zoo”.