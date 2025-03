“I vaccini fanno venire l’autismo” diceva fino a poco tempo fa quello che per noi sarebbe il ministro della Salute negli Usa, ovvero Robert Kennedy Jr, pecora nerissima della famiglia e accanito no-vax. Una frase detta e ripetuta diverse volte, l’ultima durante le audizioni al Congresso per la conferma della nomina di Trump, alimentando la bufala del presunto legame tra vaccini e autismo che diversi studi scientifici hanno sempre smentito.

Ma la coerenza non appartiene al mondo politico attuale e quindi detto, fatto: oggi Robert Kennedy Jr sui vaccini ha fatto una gigantesca giravolta. “Alla fine quella di immunizzarsi contro il morbillo è una decisone personale – ha detto -. Però i vaccini non proteggono solo gli individui, ma la comunità e le persone che per motivi medici non possono farlo in prima persona”. Insomma oggi Kennedy sostiene che il vaccino è l’unica arma contro il morbillo che in America, dopo lustri di follia anti vaccini, ha rialzato la testa. Il vaccino quindi ora serve. Chi l’avrebbe mai detto? Kennedy sicuramente fino a qualche mese fa no.