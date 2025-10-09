Infuriato per il sì del Parlamento europeo all’immunità per l’europarlamentare di Alleanza Verdi e Sinistra Ilaria Salis (passata per un solo voto), il vicepremier Matteo Salvini ha subito tuonato: “Accusata di lesioni aggravate potenzialmente letali e altre condotte criminose in concorso con altri, all’interno di un’organizzazione criminale. Ma col trucchetto del voto segreto, richiesto dai gruppi di sinistra, anche qualcuno che si dice di “centrodestra” ha votato per salvare la signora Salis dal processo. Vergogna!”. Ma il problema è che, dopo qualche minuto, si è capito che — al netto dei voti mancanti nei vari gruppi europei — a determinare l’esito potrebbe essere stata proprio la mancanza di un leghista.

“I parlamentari di Forza Italia al Parlamento europeo, che sono otto — ha spiegato il senatore azzurro Maurizio Gasparri col pallottoliere in mano — erano tutti presenti e hanno votato perché fosse negata questa immunità. Il gruppo dei Patrioti, di cui fa parte la Lega, contava quindici membri assenti, tra cui uno italiano. Se fossero stati tutti in aula, l’esito della votazione sarebbe stato diverso”.

“Quindici banchi vuoti su 84, tra cui quello di un italiano — gli ha fatto eco l’europarlamentare di Forza Italia Flavio Tosi —, il che è particolarmente grave. Mentre noi di Forza Italia eravamo tutti presenti e abbiamo votato per la revoca”. Ma chi mancava tra i leghisti? Da quanto si è capito, degli otto eurodeputati della Lega non era presente il molisano Aldo Patriciello. Primo dei non eletti, Patriciello — spiegano — è entrato al Parlamento europeo grazie alla scelta di Roberto Vannacci per un altro collegio. “Lo so, lo so quello che dicono, ma io avevo un problema di pressione incompatibile con il viaggio in aereo — si è giustificato Patriciello all’Huffington Post —. Me l’ha detto il medico. Mica mi potevo fare 24 ore di macchina per andare a Bruxelles? Anche noi parlamentari ci possiamo curare, o pensate che siamo fatti di ferro?”. Forse dovrebbe spiegarlo al suo capo.