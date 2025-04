L’alto rappresentante per la Politica estera dell’Unione europea Kaja Kallas, in un’intervista a Repubblica ha spiegato che il presidente americano Donald Trump “potrebbe davvero porre fine a questa guerra in brevissimo tempo facendo pressione sulla Russia. La pressione invece è sull’Ucraina”.

Kallas ha proseguito: “Dobbiamo essere molto chiari. È molto raro nel mondo che i conflitti siano così bianco o nero. Ecco, la guerra in Ucraina è bianco o nero. C’è un aggressore e una vittima”. Replicando agli attacchi di Mosca nei suoi confronti, l’esponente della Commissione europea ha affermato: “La Russia non è un Paese democratico e Putin è un dittatore. Ma io non ho paura delle loro minacce”. Per Kallas l’Europa deve continuare ad aiutare Kiev: “Gli ucraini si stanno difendendo. Non possono farlo senza munizioni. Dobbiamo aiutarli anche con le sanzioni alla Russia”.

Per quanto riguarda la guerra a Gaza, secondo Kallas “Israele ha il diritto all’autodifesa, ma gli eventi recenti hanno chiaramente dimostrato che ha superato i limiti. È spaventosa la perdita di vite umane che vediamo lì”.