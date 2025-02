Nello studio di Tagadà, su La7, si parla e si litiga sulla vicenda Almasri. E in studio è subito scontro tra il deputato del Partito Democratico, Marco Furfaro e il giornalista di Libero Sandro Iacometti. A difendere quest’ultimo interviene la deputata di Fratelli d’Italia, Augusta Montaruli: “Quando la sinistra attacca i giornalisti, nessuno fiata. Questa persona è un giornalista come tutti gli altri”.

Furfaro la interrompe: “Innanzitutto mi dia del lei perché io non so chi sia, visto che non siamo amici. In secondo luogo, io a differenza sua ho la fedina penale pulita. Voi siete abituati ad avere problemi con la giustizia, io no”.

“Ah, no? – ribatte Montaruli -. E allora parliamo del tesoriere campano o della cuccia del cane”. La deputata si riferisce all’ormai ex tesoriere campano del Pd, arrestato nei giorni scorsi con l’accusa di favoreggiamento dell’immigrazione e alla vicenda dei soldi trovati all’interno della cuccia del cane della casa di Capalbio di Monica Cirinnà.

Tutto sembra poi placarsi, almeno finché la conduttrice Tiziana Panella qualche minuto più tardi non chiede a Furfaro un commento sull’informativa in Aula. A questo punto la Montaruli interviene iniziando ad abbaiare. Esatto, abbaiare: “Bau bau”.

Furfaro resta sorpreso mentre la deputata continua col suo show: “Cuccia del cane, bau bau. Visto che prima ti sei permesso di parlarmi in questo modo, io ricordo a te e agli italiani la cuccia del cane”. E ancora: “Bau, bau. Ricordiamo agli italiani: bau bau”.

“La cosa più sbagliata che ha fatto oggi Fratelli d’Italia – prova a dire Furfaro – è parlare di un tema di legalità mandando qui in trasmissione una che è stata giudicata colpevole con sentenza definitiva per essersi fregata i soldi degli italiani”.