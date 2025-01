Nella notte il presidente eletto Donald Trump nel suo piccolo giardino di casa, Truth, ha pubblicato una foto che mostra una nuova mappa degli Stati Uniti con il Canada incorporato. Con tanto di discalia: “Oh Canada!”. D’altronde, solo nei giorni scorsi Trump aveva detto di voler usare la forza economica per annetterlo. E ieri, in conferenza, non ha escluso la forza per prendersi Panama e Groenlandia.