Il premier francese François Bayrou accusa l’Italia di “dumping fiscale” e tra Parigi e Roma si apre un nuovo fronte dopo le tensioni diplomatiche seguite ai commenti, delle scorse settimane, di Matteo Salvini su Emmanuel Macron.

Bayrou è alla guida di un governo in piena crisi politica, atteso l’8 settembre da un voto di fiducia decisivo in cui “è in gioco il destino della Francia”, come ha spiegato in un’intervista con franceinfo, Lci, Bfmtv e Cnews. La stessa in cui ha lanciato il siluro in direzione Roma, parlando del rischio che i francesi con più risorse vadano all’estero se il governo vara provvedimenti mirati “ai più ricchi”.

“Ormai c’è una specie di nomadismo fiscale e ognuno si trasferisce dove è più conveniente”, ha notato, aggiungendo poi, a titolo di esempio, l’Italia, “che sta facendo una politica di dumping fiscale”. Un riferimento ai vantaggi previsti per chi si trasferisce in Italia o rimpatria dopo alcuni anni trascorsi all’estero.

La risposta di Palazzo Chigi è arrivata poco più di un’ora dopo: quelle del primo ministro francese sono affermazioni “totalmente infondate”, che “stupiscono”. “L’economia italiana è attrattiva e va meglio di altre grazie alla stabilità e credibilità della nostra Nazione”, la linea dettata da Giorgia Meloni, rimarcando che “l’Italia non applica politiche di immotivato favore fiscale per attrarre aziende europee e, con questo Governo, ha addirittura raddoppiato l’onere fiscale forfettario in vigore dal 2016 a carico delle persone fisiche che trasferiscono la residenza in Italia”.

Anzi, Palazzo Chigi denuncia come sia l’economia italiana a essere “da molti anni penalizzata dai cosiddetti ‘paradisi fiscali europei’, che sottraggono alle nostre casse pubbliche ingenti risorse”. E esorta il governo francese a “unirsi finalmente” agli sforzi italiani in sede Ue “contro quegli Stati membri che applicano da sempre un sistematico dumping fiscale, con la compiacenza di alcuni Stati europei”.

Dura anche la reazione della Lega di Salvini, i cui commenti su Macron una decina di giorni fa avevano spinto la Francia a convocare l’ambasciatrice italiana a Parigi, Emanuela D’Alessandro. “Grave e inaccettabile attacco all’Italia, ai suoi imprenditori e ai suoi lavoratori, da parte di un governo francese ormai in piena crisi – afferma la Lega -. Lasciamo a loro nervosismo e polemiche, noi preferiamo lavorare”.

Il ministro degli Esteri Antonio Tajani ha invece commentato quanto detto dalla Francia in un’intervista pubblicata oggi sul Messaggero: “Sono sbalordito, un’accusa frutto di un ragionamento totalmente sbagliato. Non voglio commentare la situazione politica ed economica in Francia, ma se l’Italia procede su un percorso economico positivo e mantiene una solidità politica rilevante questo non è perché pratica dumping fiscale e non cospira contro altri paesi europei. Ci sono altri, veri paradisi fiscali in Europa, ci sono altre profonde anomalie nella Ue che andrebbero corrette, queste sono le anomalie da contestare”.