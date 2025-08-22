“La Crimea è enorme, direi grande quanto il Texas o giù di lì, in mezzo all’oceano. Ed è splendida”. Con queste parole Donald Trump si è espresso durante un’intervista radiofonica con il giornalista conservatore Mark Levin, che lo ha immediatamente corretto ricordandogli che la penisola non si trova in mezzo all’oceano ma si affaccia sul Mar Nero. Nonostante l’imprecisione geografica, ciò che ha attirato l’attenzione dei media ucraini non è stata tanto la collocazione della Crimea, quanto l’affermazione sulle sue dimensioni. Come ha sottolineato il Kiev Independent, che ha rilanciato la gaffe, la realtà è ben diversa da quanto sostenuto dall’ex presidente: la penisola è infatti circa 26 volte più piccola del Texas.