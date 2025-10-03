Nel giorno dello sciopero generale indetto da Cgil e Usb, il leader della Cgil Maurizio Landini ha ribadito la legittimità morale della protesta, sottolineando la dimensione umana e solidale della mobilitazione. Intervenendo ai microfoni di Radio Anch’io, Landini ha dichiarato: “Le piazze saranno strapiene. Questa reazione umanitaria di fraternità e solidarietà è una cosa di cui bisognerebbe andare fieri. Dimostra l’umanità e la volontà di persone per bene che vogliono fermare un genocidio e stanno facendo quello che i governi e gli Stati hanno fatto finta di non vedere o di cui addirittura sono complici”.

“Scioperare vuol dire rinunciare allo stipendio. Un governo intelligente dovrebbe essere orgoglioso di questa manifestazione perché fatta da persone perbene che vogliono difendere l’onore di questo paese” ha aggiunto Landini, parlando con i cronisti in Piazza Vittorio a Roma, da dove sta per partire il corteo per la Flotilla. “Se fossero intelligenti sarebbero capaci di ascoltare e capire. Un livello così basso non me lo aspettavo. Chi è qui ha rinunciato allo stipendio. Quelli che stanno qui, sono quelli che pagano le tasse e che tengono in piedi il nostro paese. Dovrebbero baciare dove mettono i piedi. Non denigrarli o minacciarli”.

La replica di Matteo Salvini

Di tutt’altra opinione è stato il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, che a Mattino5 ha ribadito l’illegittimità dello sciopero. “Lo sciopero di oggi è illegittimo non perché non lo vuole Salvini, ma perché la Commissione tecnica di garanzia lo ha dichiarato illegittimo”, ha affermato. Il ministro ha inoltre annunciato la volontà di inasprire le pene contro chi organizza manifestazioni non autorizzate: “Lo organizza Landini? Lo paghi Landini”, ha aggiunto, invocando sanzioni molto più pesanti, tra 2.500 e 50.000 euro. Salvini ha poi attaccato i manifestanti per i danni registrati in piazza Duomo e a Bologna, auspicando che il Parlamento approvi la sua proposta di introdurre una cauzione preventiva per i cortei.

Infine ha concluso: “Ho detto ‘la commissione ha dichiarato che non dovete scioperare, confido in voi e nel vostro rispetto’. Vediamo se l’atto di responsabilità e la fiducia saranno raccolte. Altrimenti… alla prossima occasione sapremo come intervenire”.