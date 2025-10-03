Oggi è il giorno dello sciopero generale e nel palazzaccio della politica non si parla d’altro. “Le piazze saranno strapiene. Questa reazione umanitaria di fraternità e solidarietà è una cosa di cui bisognerebbe andare fieri” dice il segretario della CGIL, Maurizio Landini. “È una bellissima giornata di mobilitazione – dice la segretaria dem, Elly Schlein – e di sciopero che sarà enormemente partecipata e che dimostra che l’Italia è migliore di chi la governa”.

Dall’altra parte della barricata, il vice premier Matteo Salvini: “Lo sciopero di oggi è illegittimo non perché non lo vuole Salvini, ma perché la Commissione tecnica di garanzia lo ha dichiarato illegittimo. Chi oggi sciopera sa che va contro la legge e rischia sanzioni sia a livello personale che come organizzazioni sindacali. Lo organizza Landini? Lo paghi Landini”

Ecco le voci dal palazzo della politica:

“Le piazze saranno strapiene. Questa reazione umanitaria di fraternità e solidarietà è una cosa di cui bisognerebbe andare fieri. Dimostra l’umanità e la volontà di persone per bene che vogliono fermare un genocidio e stanno facendo quello che i governi e gli Stati hanno fatto finta di non vedere o di cui addirittura sono complici”. (Maurizio Landini, Radio Anch’Io)

“Lo sciopero di oggi è illegittimo non perché non lo vuole Salvini, ma perché la Commissione tecnica di garanzia lo ha dichiarato illegittimo. Chi oggi sciopera sa che va contro la legge e rischia sanzioni sia a livello personale che come organizzazioni sindacali. Lo organizza Landini? Lo paghi Landini”. (Matteo Salvini, Mattino 5)

“Noi non abbiamo mai detto che siamo contro il diritto di sciopero, è un diritto costituzionale e nessuno si può permette di impedire uno sciopero legittimo ma è legittimo anche criticare. Certo le manifestazioni avrei volute vederle per il Sudan, per altre parti del mondo…In ogni caso vorrei che le manifestazioni si concludano in modo pacifico”. (Antonio Tajani)

“È una bellissima giornata di mobilitazione e di sciopero che sarà enormemente partecipata e che dimostra che l’Italia è migliore di chi la governa”. (Elly Schlein)

“Il vostro silenzio sarà studiato dai vostri nipoti c’è scritto oggi sui cartelli degli studenti che sfilano contro il genocidio a Gaza. È bello essere al loro fianco per rompere questo silenzio insieme. È l’Italia migliore”. (Giuseppe Conte)

“Abbiamo un ministro bullo che mette in discussione il diritto di chi sciopera con minacce indegne per i lavoratori e le lavoratrici”. (Nicola Fratoianni)

“C’è un risveglio civile, una maturazione, una presa di coscienza forte dell’ingiustizia, che lascerà un segno profondo”. (Pier Luigi Bersani, La Repubblica)

“Gli sciopero non si commentano perché i lavoratori che decidono di rinunciare allo stipendio meritano rispetto. Chi non lo merita sono quelli che scatenano violenza. Non sono lavoratori da comprendere, ma criminali da punire. Mi colpisce che in dieci giorni ci siano stati due scioperi sulla Flotilla. Prima o poi mi auguro che vengano organizzati anche su stipendi, pensioni, bollette e liste d’attesa nella sanità”. (Matteo Renzi)

“Un gesto simbolico, privo di reale efficacia per la causa paventata, non può giustificare la paralisi della vita quotidiana e gravi disagi arrecati ai cittadini di una Nazione che è stata tra le prime a offrire aiuti umanitari e sostegno sanitario al popolo palestinese. Così, una causa legittima, si trasforma in un pretesto per sedicenti pacifisti per arrecare danni all’intera collettività, tanto che a pagare sono i cittadini onesti e le forze dell’ordine alle quali esprimo la più sincera solidarietà”. (Matteo Perego, Forza Italia)

“Hanno bloccato le navi e hanno arrestato i membri dell’equipaggio, però il coraggio di quelle persone ha prodotto molti più risultati rispetto a mesi di politica internazionale”. (Antonio Decaro, Partito Democratico)