Le voci dal palazzo, Tajani: “Evitare collasso migratorio in Siria”. Crosetto: “Dopo Assad si apre fase piena di incognite”. Gianrusso: “Ormai M5S è il partito personale di Conte”

La caduta di Assad e lo scenario che si apre in Siria, con il difficile ruolo che l’Europa deve assumere, temendo l’arrivo di nuovi migranti. Sono questi i temi di cui si parla in Italia a proposito della crisi siriana. Il ministro Tajani lo dice apertamente: “Salvaguardare le minoranze religiose ed etniche, anche per evitare un collasso migratorio”. Preoccupato anche il ministro Crosetto: “La caduta di Assad apre a una transizione difficile e piena di incognite”.

Altro capitolo del dibattito politico italiano è la vittoria di Giuseppe Conte nelle nuove votazioni tra gli iscritti del M5S. Dopo il post in cui Grillo saluta citando Il Truman Show, i parlamentari del partito fondato dall’ex comico provano a serrare le fila. Vittoria Baldino parla infatti del nuovo M5S che parte da oggi, “pronto a raccogliere le sfide che Italia e Europa devono affrontare, con l’unico obiettivo della protezione delle fasce più deboli”. E c’è chi, invece, spiega che il vecchio Movimento 5 Stelle non esiste più. A dirlo è Dino Gianrusso, che parla apertamente del “nuovo partito personale di Giuseppe Conte”.

Ecco le voci dal palazzo della politica:

La caduta di Assad “è una battuta d’arresto per Russia e Iran, e noi ci troviamo a fronteggiare un’alleanza Russia-Iran-Corea del Nord che fa la guerra all’Ucraina, da noi sostenuta” (Stefano Stefanini, ambasciatore italiano in Siria, Il Messaggero).

In Siria serve “integrità del Paese, tutelare la popolazione e salvaguardare le minoranze religiose ed etniche, anche per evitare un collasso migratorio” (Antonio Tajani, ministro degli Esteri, Ansa).

Con la caduta di Assad “si apre una transizione difficile e piena di incognite: da un lato, ribelli vittoriosi già spaccati in fazioni, dall’altro la volontà di ripristinare un sistema democratico. Erdogan ha in mano un risultato che persegue da anni, ma non pensava così vicino. E ora aumenta il suo potere di aprire e chiudere i rubinetti verso la Ue” (Guido Crosetto, ministro della Difesa, La Stampa).

“La fine del cinquantennale regime degli Assad segna una vittoria per la Turchia, gli Usa, Israele e le petromonarchie che hanno sostenuto per tredici anni la guerra per procura delle forze jihadiste. Il piano statunitense di disgregazione dei grandi stati che erano stati protagonisti molti decenni fa del nazionalismo panarabista dopo Iraq e Libia ha avuto come bersaglio la Siria (Maurizio Acerbo, segretario di Prc, Ansa).

“La presa di Damasco da parte dei ribelli e la balcanizzazione della Siria rendono ancora più instabile il Medio Oriente. Chiediamo al Ministro degli Affari Esteri Antonio Tajani di riferire rapidamente in Parlamento, oltre che sulle condizioni degli italiani presenti in Siria, sui contatti avuti con gli alleati e sulla posizione comune da assumere in sede europea” (Alessandro Alfieri, capogruppo Pd in commissione Esteri, Ansa).

“Casomai non vi rivedessi, buon pomeriggio, buonasera e buonanotte” (Beppe Grillo, fondatore M5s).

“Oz ha preso più voti ora che alle Europee” (Beppe Grillo, fondatore M5s).

“Ora si volta pagina, il M5S si rifonda sulle indicazioni arrivate dagli iscritti con Nova (nome della Costituente dei 5 Stelle, ndr). Andiamo avanti con grande forza, con l’orgoglio di quel che abbiamo fatto, ma lo sguardo fisso nel futuro” (Giuseppe Conte, presidente M5s).

“Il Movimento 5 Stelle non esiste più come lo conoscevamo: è diventato il partito personale di Conte. Non c’è opposizione interna, non c’è dissenso. Nessuno critica le posizioni del leader, perché chi prova a farlo viene automaticamente emarginato. Quando c’era il vecchio Movimento, esistevano delle voci critiche. Io stesso ero una di queste, ma oggi chi osa dissentire, come Danilo Toninelli, è fuori da tutto, comprese le poltrone. Conte ha costruito un sistema in cui tutto dipende da lui” (Dino Gianrusso, ex M5s, Ansa).

“Da oggi parte un nuovo M5S pronto a raccogliere le sfide che Italia e Europa devono affrontare con l’unico obiettivo della protezione delle fasce più deboli, perché noi siamo nati per non lasciare nessuno indietro (Vittoria Baldino, M5s, Ansa).

“La vera vittoria di questa seconda votazione è la straordinaria partecipazione della nostra comunità che ancora una volta ha agito con compattezza e coesione. Abbiamo dimostrato di nuovo che la democrazia dal basso non è un accattivante slogan, e neanche sterile propaganda, ma è l’anima del Movimento 5 Stelle che permane nonostante tutto e tutti” (Pietro Lorefice, senatore M5s, Ansa).