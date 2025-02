Nel palazzaccio della politica si discute di Ucraina e del video su Gaza realizzato con l’intelligenza artificiale e rilanciato da Donald Trump. Sono in molti a chiedere a gran voce un intervento della premier Meloni. “Venga in aula a dirci cosa ne pensa o vediamo se sta in silenzio ancora una volta” dice Angelo Bonelli, deputato e portavoce alla Camera di Alleanza Verdi e Sinistra. Stessa richiesta arriva dal Partito Democratico con il deputato Giuseppe Provenzano che spiega: “La premier Meloni non può tacere”. Per il leader del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte, il video è una”provocazione gratuita, un insulto a una popolazione che conta oltre 45mila vittime”.

Sul fronte Ucraina, il leader della Lega Matteo Salvini non ha dubbi: “Si ipotizza un dialogo tra Russia e Ucraina il merito non è sicuramente dell’Europa ma di Trump”. Anche la deputata di Noi Moderati Mara Carfagna è ottimista: “L’Europa sta mostrando una capacità di reazione agli eventi superiore a ogni previsione”.

Ecco le voci dal palazzo della politica:

“Se dopo tre anni di guerra e morti, si ipotizza un dialogo tra Russia e Ucraina il merito non è sicuramente dell’Europa ma di Trump”. (Matteo Salvini)

“L’Europa sta mostrando una capacità di reazione agli eventi superiore a ogni previsione, e questo è un bene. L’idea di una missione sotto la bandiera dell’Onu per garantire sicurezza all’Ucraina e all’Unione dopo gli accordi di pace potrebbe essere la via maestra per una possibile soluzione da esplorare”. (Mara Carfagna, Noi Moderati)

“Meloni venga in aula a dirci cosa pensa di Trump che ha offeso milioni di palestinesi. Deve dirci se condivide questa vergogna o se sta in silenzio ancora una volta”. (Angelo Bonelli)

“Gaza trasformata in una Miami mediorientale, dollari che volano dalle mani di un sorridente Elon Musk, Netanyahu che sorseggia un cocktail a bordo piscina anziché rispondere dei suoi crimini davanti alla Corte penale internazionale. Si tratta di una provocazione gratuita, un insulto a una popolazione che conta oltre 45mila vittime per una mattanza sconsiderata su cui la comunità internazionale ha taciuto per oltre un anno”. (Giuseppe Conte)

“È un video raccapricciante, disgustoso. Gaza è un cimitero, quel video è un oltraggio. Di fronte a questo ci deve essere uno segno di tutti e tutte, maggioranza ed opposizioni”. (Laura Boldrini, Partito Democratico)

“Il video pubblicato da Trump su Gaza è mostruoso, così come lo sono le parole pronunciate da Nissim Vaturi, vicepresidente della Knesset e membro del partito di Netanyahu, che ha teorizzato l’uccisione di massa di tutti gli uomini palestinesi”. (Danilo Della Valle, Movimento 5 Stelle)

“Quando ho visto il video di Trump su Gaza, ho pensato ad uno scherzo e invece non era una burla, è un’operazione che dovrebbe far preoccupare tutti”. (Nicola Fratoianni)

“Il video di Trump su Gaza è osceno, aberrante, nega non solo il diritto internazionale e la dignità di un popolo, ma la stessa pietà umana. L’Europa reagisca con fermezza, la Palestina non può essere abbandonata. Meloni non può tacere, deve chiarire da che parte sta l’Italia” (Giuseppe Provenzano, Partito Democratico)

“Nessun dubbio nel giudicare il video su Gaza pubblicato da Donald Trump sui suoi profili social offensivo, inopportuno e di pessimo gusto, ma chiedere alla presidente Meloni di spiegare e addirittura di riferire in Aula su questo è senza senso, rasenta il ridicolo. Chi vuole spiegazioni si rivolga alla Casa Bianca, chieda alla portavoce Karoline Leavitt. Giorgia Meloni non è certo la portavoce di Trump”(Maurizio Lupi, Noi Moderati)

“C’è solo una premier che non ha detto nulla. Sul quel video e anche su tutto il resto io credo che la presidenza della Camera debba trasmettere alla presidenza del Consiglio la richiesta delle opposizioni di una presenza in Aula della premier per sapere cosa pensa il governo su Gaza, sull’Ucraina e su tutto il resto”. (Benedetto Della Vedova, +Europa)

“Lo strazio di Gaza è sotto gli occhi del mondo. Il video di Trump che ne fa un villaggio turistico è terribile: è morta anche la pietà. Nessuno può voltarsi dall’altra parte. La premier Meloni che – unica europea – era all’insediamento, non può far finta di nulla”. (Chiara Braga, Partito Democratico)