Il nuovo piano per far ripartire il centro migranti in Albania è l’argomento principale sulle prime pagine di oggi. “Migranti, nuovo piano Albania” è il titolo del Corriere della Sera. “Meloni accelera sull’Albania” è l’apertura del Messaggero. “Migranti in Albania – scrive il Giornale – ripartono le navi”.

“Migranti, nuovo piano Albania”. (Il Corriere della Sera)

“Criptovalute: la moneta digitale e le regole”. L’editoriale di Massimo Gaggi: “Donald Trump, ritornato alla Casa Bianca, si propone come un cripto presidente deciso ad estendere la leadership monetaria dell’America dal dollaro alle valute digitali. Anche in Italia le cripto fanno discutere: la stangata inserita nella manovra economica (tassazione al 42%) non è passata: l’imposta per ora resta al 26% per non scoraggiare investimenti innovativi”.

L’intervista al ministro dell’Interno Matteo Piantedosi: “I centri” per migranti in Albania sono pronti e saranno molto utili per velocizzare le procedure di riconoscimento della protezione a chi ne ha diritto, ma soprattutto del rimpatrio di chi non ne ha diritto. La recente sentenza della Cassazione ha confermato la possibilità di un prossima riattivazione dei centri che valuteremo proprio a partire da questo vertice”.

“Duello sul Viminale”. (La Repubblica)

“Germania punto debole dell’Europa sotto assedio”. L’editoriale di Andrea Bonanni: “Il sangue tedesco sul selciato del mercatino di Magdeburgo è il sangue di questo nostro Natale europeo, l’epifania di un assedio da cui ormai non riusciamo a sottrarci. Dicevamo orgogliosi, ai tempi di Angela Merkel, di non voler diventare una ‘fortezza Europa’, di volerci aprire al mondo per renderlo sempre più libero”.

L’intervista a Claudio Duringon (Lega): “Salvini lo ha già spiegato. Piantedosi sta facendo bene il suo lavoro e in questo momento non è in discussione un rimpasto. Certo, durante la formazione del governo Meloni l’opposizione ha puntato molto il dito contro un possibile ritorno al Viminale di Salvini perché sotto processo. L’assoluzione leva del tutto questo argomento dal tavolo: avrebbe potuto benissimo già essere di nuovo al Viminale anche in questa legislatura”.

“Viminale, Meloni stoppa Salvini”. (La Stampa)

L’intervista al sottosegretario all’Economia Federico Freni: “Io credo che sia una legge di bilancio coraggiosa e necessaria. Abbiamo ridotto le tasse per i lavoratori dipendenti, partite Iva e imprese. Abbiamo alzato la soglia di accesso alla flat tax per lavoratori dipendenti e pensionati. Ci sono risorse per la sanità come mai prima d’ora”.

L’intervista al ministro degli Esteri Antonio Tajani: “Il modello Albania sui migranti sta suscitando interesse, vedi la presidente della Commissione Ue o Paesi come la Polonia o la Finlandia. Non è accettabile che siano loro a stabilire i Paesi sicuri. Se lo decidono i giudici, nessun Paese al mondo è sicuro”. E ancora: “L’assoluzione di Matteo Salvini nel processo Open Arms è un caso di scuola di politicizzazione di alcuni magistrati, anche se non della magistratura nel suo insieme. C’è un problema che ha a che fare con la credibilità stessa del sistema”.

L’intervista al sindaco di Roma Roberto Gualtieri: “Avevo detto ai romani: preparatevi a tanti cantieri e ai sacrifici. Ci hanno aiutato e ora i cittadini stanno cominciando a vedere i risultati: stiamo trasformando una città che era al collasso, dimostrando che non è vero che Roma è condannata a fare le cose male”.

L’intervista a Graziano Delrio: “Tutti i proclami di Salvini e anche Meloni su porti chiusi e blocchi navali si sono dimostrati per quel che sono: chiacchiere. La verità però è che la destra, in tutto il mondo, usa con l’immigrazione la più potente arma della cattiva politica: la paura”.

“Affitti brevi, città verso la stretta. Già assegnato il 75% dei codici anti frode”. (Il Sole 24 Ore)

