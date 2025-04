La principale notizia di oggi in apertura sui quotidiani è quella relativa a un’altra giornata di grandi perdite in tutte le Borse mondiali, in conseguenza dei dazi decisi dal presidente degli Stati Uniti Donald Trump. “I controdazi dell’Europa”, è la prima pagina di Repubblica. “Caos sui dazi, le Borse affondano”, è l’apertura del Corriere della Sera. “Parigi e Berlino sabotano le trattative con Trump”, titola La Verità.

Ecco la rassegna stampa di oggi:

“I controdazi dell’Europa” (La Repubblica).

“Caos sui dazi, le Borse affondano” (Il Corriere della Sera).

“La scelta populista”. L’editoriale di Federico Rampini: “Una maggioranza di americani votarono per Donald Trump il 5 novembre perché lo consideravano più affidabile e più esperto di Kamala Harris su un terreno cruciale: l’economia. Oggi osservano con sgomento i propri fondi pensione che perdono valore. Il crollo di Borsa associa Trump a un’immagine d’incompetenza. Al suo Inauguration Day il 20 gennaio aveva promesso un’Età dell’Oro”.

“Trump, la rivolta di Wall Street” (La Stampa).

“Borse nel caos, crollano Europa e Asia. Wall Strett sull’ottovolante, oro in caduta” (Il Sole 24 Ore).

“Pasticcio sui dazi, caos Borse” (Il Messaggero).

“Perché ha senso colpire le big tech”. L’editoriale di Francesco Grillo: “La politica è la continuazione della guerra. Fatta con altri mezzi». Per capire la strategia di Donald Trump potrebbe essere utile rovesciare la più celebre citazione di Carl von Clausewitz, il generale filosofo che sconfisse due volte Napoleone Bonaparte. Ma ancora meglio si intuisce quale potrebbe essere la migliore strategia per rispondere all’offensiva dei dazi, precisando che le “guerre” (quella dei dazi, ora, quella vera in Ucraina, prima) sono la dolorosa opportunità per l’Europa per ricominciare a fare politica”.

“Dazi, decalogo anti-panico” (Il Giornale).

“Andrà tutto bene” (Il Manifesto).

“Tutti online i telefoni dei vertici dello Stato” (Il Fatto Quotidiano).

“L’Appello del Venerdì”. L’editoriale di Marco Travaglio: “Dodici giorni fa, a Otto e mezzo, ho discusso con Massimo Giannini del famoso “diritto internazionale” regnante in Occidente fino a Trump. Ora, fuori tempo massimo, Giannini prova a ricordarmi sul Venerdì di Rep “qualche verità” e a “fissare i punti fermi”. Purtroppo, invano”.

“Parigi e Berlino sabotano le trattative con Trump” (La Verità).

“Cosa vuole davvero Trump” (Libero).

“Borse e dazi, Trump come Caligola. L’Europa crolla, minacce alla Cina” (Domani).