Le celebrazioni per la Giornata della Memoria, il ritorno di migliaia di palestinesi nel nord della Striscia di Gaza e il successo del software di intelligenza artificiale cinese DeepSeek sono gli argomenti principali sulle prime pagine di oggi. “Shoah, fascismo complice”, titola Repubblica. “I leader del mondo ad Auschwitz: l’odio c’è ancora”, è invece la prima pagina del Corriere. La Verità: “Sui clandestini vince Trump. E noi li rimandiamo in Albania”.

Ecco la rassegna stampa di oggi:

“Shoah, fascismo complice” (La Repubblica).

“Dio e la politica senza dubbio”. L’editoriale di Massimo Recalcati. “L’evidente tratto narcisistico di personalità di Trump si fonde così con la spinta a porsi come il salvatore dell’America e il redentore dei suoi valori morali”.

L’intervista alla presidente della Corte Suprema di Cassazione italiana Margherita Cassano: “La creazione di una magistratura inquirente separata è destinata inevitabilmente a ingigantire il rilievo del corpo dei pm”.

“Shoah, fascisti complici” (La Stampa).

“I leader del mondo ad Auschwitz: l’odio c’è ancora” (Il Corriere della Sera).

“La penna di Trump”. L’editoriale di Walter Veltroni: “Tutto sta in quella penna. O, meglio, nella sua plateale esibizione. Il simbolo del tempo che ci attende è in quella sequenza infinita di firme con le quali Donald Trump ha voluto dare ragione a quanti, tra noi, pensavano e scrivevano che il secondo mandato non sarebbe stato come il primo”.

“Sfida cinese nell’intelligenza artificiale. Wall Street precipita con i titoli hi tech”. (Il Sole 24 Ore).

“Meloni: “Il fascismo complice dell’Olocausto”. (Il Giornale).

“IA, la Cina spaventa gli Usa” (Il Messaggero).

“La ferita della memoria divisiva”. L’editoriale di Mario Ajello. “Il Giorno della memoria si svolge in un contesto storico che si è particolarmente indurito tra guerre e neo-nazionalismi e nel pieno di un’ondata di anti-semitismo”.

“Arrestate Boeri&C. Bomba sul Salva-abusi” (Il Fatto Quotidiano).

“Gabbio verticale” (Libero).

“Sui clandestini vince Trump. E noi li rimandiamo in Albania” (La Verità).

“Ecco perché l’Aisi indagava su Caputi. Meloni: “Non ho mai spiato nessuno” (Domani).