“Sarebbe comunque una vittoria per il capo del Cremlino, che così riuscirebbe a ridisegnare i confini attraverso un’invasione illegale e ingiustificata”. Lo spiega in un’intervista a La Repubblica l’ex consigliere per la sicurezza nazionale di Trump, John Bolton, parlando dell’incontro in Ucraina tra il presidente Usa e quello russo Putin.

“L’incontro dà a Putin il vantaggio della prima mossa – aggiunge -. Sarà solo con Trump e userà il suo addestramento da agente del Kgb per riportarlo dalla propria parte. Negli ultimi tempi il capo della Casa Bianca si è irritato con lui, lo scopo del leader del Cremlino è rivoltarlo nuovamente contro Zelensky”.

È sbagliato l’approccio al vertice? “Qualsiasi amministrazione – prosegue Bolton – lo avrebbe preparato meglio. Trump ha detto che in due minuti capirà se Putin fa sul serio per la pace, perché il suo approccio alla politica internazionale si basa sui rapporti personali. Sono importanti, ma non come crede lui, soprattutto con leader tipo Putin o Kim che non ragionano in termini di amicizia. Trump si chiede solo una cosa: posso fare un affare con Putin? Il capo del Cremlino cercherà di convincerlo che è possibile, spingendolo ad accettare il suo piano”.

Per Bolton lo scambio di territori prospettato da Trump non è accettabile perché “vorrebbe dire riconoscere e convalidare il risultato di un’aggressione”. “Non credo che Trump capisca a pieno la differenza tra ciò di cui ha bisogno per il cessate il fuoco e la soluzione definitiva di lungo termine della crisi” va avanti.

“Se l’Ucraina l’accettasse, sancirebbe i nuovi confini delineati dall’invasione – afferma ancora l’ex consigliere di Trump -. Perché anche se fosse una fase transitoria la trattativa sarebbe infinita e la situazione sul terreno diventerebbe definitiva”. “Mettere pressione su Putin è fondamentale. La manipolazione del capo del Cremlino su quello della Casa Bianca – va avanti – ha funzionato nel primo mandato e nei primi sei mesi del secondo, poi si è inceppata.