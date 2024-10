Sfida all’ultimo voto in Liguria: Marco Bucci e Andrea Orlando sono appaiati, un’incollatura, voti che si contano in centinaia se non in decine, li separa. Le proiezioni hanno dato costantemente in vantaggio almeno di un punto percentuale il candidato di centrodestra Bucci. Quando sono state scrutinate 1264 sezioni su 1785, Bucci guida con il 48,09%, Orlando segue al 48,03%: 191.516 voti contro 191.269, appena 247 voti di differenza.

Il Pd in ogni caso si afferma come primpo partito con il 28,9%. Tra domenica e lunedì sono stati chiamati alle urne in Liguria un milione e 400 mila elettori. Si tratta di una sfida nazionale a pochi giorni dalle elezioni in Emilia Romagna e Umbria.