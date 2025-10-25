“Siamo davanti a un fallimento della Repubblica. Uso la parola Repubblica perché sottintende tutti: il Comune, la Regione, il Governo, lo Stato. Quando viene frantumato un muro davanti a bambini che resteranno traumatizzati per sempre; quando una famiglia che paga l’affitto regolarmente non trova una casa nel mercato; quando, insomma, non c’è una soluzione per l’abitare, significa che la risposta collettiva delle istituzioni non è stata efficace”. Così il presidente dell’Emilia-Romagna, Michele De Pascale, commentando in un’intervista al Quotidiano Nazionale lo sfratto di Bologna nel quale è stato anche sfondato un muro a martellate.

“Non lo è stata – aggiunge – nel costruire le case, nell’abitare sociale, nelle regole, nelle norme urbanistiche, nella modalità con cui è arrivato lo sfratto, nel dialogo con la famiglia. Qualcosa non ha funzionato. Oggettivo”.

Sul tema, “stiamo lavorando su tre leve. La prima: entro l’anno una legge sugli affitti brevi, che dia strumenti per stabilire una quota percentuale di unità destinate, requisiti, limitazioni e contributi di costruzione”. La seconda: “un accordo con la Bei da 300 milioni in cui la Regione si indebita per conto dei Comuni con l’obiettivo di ristrutturare il patrimonio sfitto”. La terza: “l’ingaggio del privato. Sia potenziando e ampliando la possibilità delle imprese di creare foresterie aziendali, visto che ora la norma è troppo restrittiva; sia sostenendo le imprese che vogliono realizzare immobili vincolati all’affitto sociale, un affitto di lungo periodo”.

Per De Pascale, “a livello nazionale ci muoviamo in una totale assenza di politiche. Non solo sugli affitti brevi il Governo non esiste, ma adesso discutono pure Forza Italia e Lega. Se la Regione Emilia-Romagna movimenta 300 milioni sul tema, l’Italia quanto potrebbe fare? Anche sui fondi per l’affitto”.