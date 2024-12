Il deputato del gruppo misto Luigi Marattin, nella discussione generale in Aula alla Camera, rivolgendosi alla premier Meloni, ha detto: “Le proponiamo un patto sulla produttività. Si faccia crescere le basette, come Milei. Per i prossimi tre anni di legislatura: due punti di Pil di taglio della spesa pubblica da destinare a due punti di riduzione della pressione fiscale“.

Marattin, ex Italia Viva che ora ha fondato l’associazione Orizzonti Liberali, ha poi citato uno slogan del presidente argentino: “Presidente, coraggio: ‘Afuera!'”. Giorgia Meloni, dai banchi del governo, ha accolto con una risata l’invito ironico del deputato. “Non si faccia crescere le basette, altrimenti assomiglierebbe a Marattin”, ha scherzato invece il deputato leghista Stefano Candiani nel corso del suo intervento.