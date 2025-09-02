Fratelli d’Italia torna sopra la soglia del 30% e rafforza la propria leadership nelle intenzioni di voto. È quanto emerge dal sondaggio Swg diffuso oggi dal Tg La7. Il partito guidato da Giorgia Meloni cresce dello 0,3% e si attesta al 30,2%, ampliando così il distacco dal Partito Democratico di Elly Schlein, che perde lo 0,4% e scivola al 22%. Calano anche i 5 Stelle: il movimento di Giuseppe Conte cede lo 0,1% e si ferma al 13,3%. In crescita, invece, la Lega di Matteo Salvini, che guadagna lo 0,2% e raggiunge l’8,6%. Segue Forza Italia, in rialzo dello 0,1% e ora all’8,2%. Stabili Verdi e Sinistra, che confermano il 6,7%. Più indietro le altre forze centriste e liberali: Azione si attesta al 3,5%, Italia Viva al 2,5%, +Europa al 2,1% e Noi Moderati all’1%.