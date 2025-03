La leader del Rassemblement National francese, Marine Le Pen, in un’intervista a Le Figaro ha detto di ritenere “condannabile la brutalità della decisione” degli Stati Uniti di sospendere gli aiuti all’Ucraina. “È molto crudele per i soldati ucraini impegnati in una difesa patriottica del loro paese”

La leader dell’estrema destra francese ha aggiunto che “nessuno può costringere gli Stati Uniti a confermare il loro sostegno se il paese non vuole”, ma “è molto criticabile non lasciare un lasso di tempo ragionevole all’Ucraina”. “Lo stop alle consegne di armi è meno problematico, poiché può essere compensato” ha continuato Le Pen, secondo la quale è più difficile far fronte “al blocco degli aiuti nel campo delle informazioni e del sostegno tecnologico e digitale” degli Stati Uniti all’Ucraina.

“Tocchiamo con mano – ha detto ancora – le conseguenze della sottomissione digitale dell’Europa agli Stati Uniti. La leader del Rn resta fermamente contraria all’idea “chimerica” di una “difesa europea” o all'”invio di truppe francesi combattenti sul territorio ucraino”.