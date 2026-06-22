Donald Trump torna ad attaccare la premier Giorgia Meloni. “Dopo aver speso miliardi di dollari per la Nato, l’Italia e il suo premier non sembrano nemmeno disposti a prendere parte all’azione contro l’Iran e la sua seria minaccia nucleare. Da decenni li difendiamo, ma quando arriva il momento di difendere noi e il resto del mondo, non ci sono. Non va bene”, affonda di nuovo sui social il tycoon.

La linea Meloni, nessuna risposta a Trump

La premier Giorgia Meloni aveva spiegato ieri che non avrebbe più replicato al presidente Usa. Stavolta, Palazzo Chigi resta quindi in silenzio, difendendo la linea tracciata: dopo le prime repliche ferme, non rispondere più alle accuse. L’obiettivo è mantenere saldo il rapporto con gli Usa.

“Non sono solo deluso dall’Italia, ma anche da tutti i leader della Nato. Non so se ritirarmi dall’Alleanza atlantica”. aveva aggiunto Trump, a Tgcom24, intervistato da Maria Luisa Rossi Hawkins.