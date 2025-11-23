In Africa la tormenta non si placa mai. Nel continente più ricco del mondo vive la gente più povera del mondo. Fra le ricchezze che emergono dalla terra da cui tutti veniamo, accanto a oro e diamanti si sono aggiunte le terre rare che ne aumentano le attrattive.

Sono i cinesi i principali beneficiari dell’ultima ondata di penetrazione in Africa, mentre europei e americani o sono in ritirata o combattono scaramucce di retroguardia.

Secondo gli analisti, però, l’attuale rallentamento economico della Cina sta spingendo Pechino a ridurre i suoi investimenti in Africa, nonostante la crescente concorrenza degli Stati Uniti in questo continente, in termini di influenza politica e accesso alle risorse naturali.

Quando Trump ha recentemente annunciato un accordo quadro per un accordo di pace tra Ruanda e Repubblica Democratica del Congo, ha dichiarato: “Stiamo ottenendo, per gli Stati Uniti… molti diritti minerari..”.

Ma per i poveri africani incombe un pericolo più forte, quello del fondamentalismo islamico.

La Nigeria è tormentata da tempo. L’ultimo episodio è di pochi giorni fa, quando un gruppo di studenti è stato rapito da una banda armata in una scuola cattolica, la St. Mary’s School, nella Nigeria centrale e costituisce il secondo caso in meno di una settimana.

Reuters riferisce che la Repubblica Democratica del Congo e il gruppo ribelle M23 hanno firmato un accordo quadro per un accordo di pace volto a porre fine ai combattimenti nel Congo orientale.

Ma molto forti sono i dubbi che la tregua regga.

L’M23, nell’ultima di una serie di azioni sostenute dal vicino Ruanda, ha conquistato Goma, la città più grande del Congo orientale, a gennaio e ha continuato a ottenere conquiste nelle province del Nord Kivu e del Sud Kivu.

Al Qaeda è sul punto di conquistare il Mali

Italia e Stati Uniti hanno intimato ai propri cittadini di lasciare immediatamente il Mali

I militanti di al Qaeda si stanno avvicinando alla conquista della capitale del Mali, nazione dell’Africa occidentale, che, se cadesse, diventerebbe il primo Paese al mondo governato dal gruppo terroristico.

Sarebbe la prima volta che attivisti con legami diretti e attuali con al Qaeda riescono in un’impresa del genere.

Sembrano essere vicini al traguardo, anche se probabilmente aspetteranno un po’ di tempo prima di fare una mossa decisiva. Gli insorti stanno bloccando le consegne di cibo e carburante a Bamako, la capitale, innescando carenze che stanno persino ostacolando la capacità di risposta dell’esercito, secondo funzionari locali ed europei e filmati pubblicati dai jihadisti.

Dal confine fra Ciad e Congo arrivano queste ultime notizie.

All’inizio di quest’anno, le forze arabe hanno intrapreso una campagna di omicidi e stupri che ha espulso la maggior parte della tribù etnica africana Masalit dalla città sudanese di El Geneina. Questo mese sono tornati per finire il lavoro.l

All’inizio di novembre, i combattenti guidati dalle Forze paramilitari di supporto rapido (RSF) del Sudan hanno cercato membri della comunità di Masalit per ucciderli, hanno detto a Reuters decine di sopravvissuti. Il focus: Ardamata, un distretto periferico di El Geneina, capitale dello stato del Darfur occidentale.

Intanto la Cina in Africa sta perseguendo da anni una azione di penetrazione culminata nella promessa di un “sostegno finanziario” di 50 miliardi di dollari all’Africa nei prossimi tre anni.

Secondo i media cinesi, la Cina è già il principale partner commerciale del continente africano, con 167,8 miliardi di dollari (151,8 miliardi di euro) di scambi commerciali nella prima metà del 2024.

Non tutti i rapporti sono sereni e pacifici. I cinesi sono fra i più razzisti al mondo.

Africani, imparate il cinese

In Kenya, imparare il mandarino per trovare lavoro: “Google Translate non fa tutto!” »

Mentre la presenza cinese continua a crescere nel Paese, sempre più giovani keniani frequentano corsi per poter lavorare nel turismo, nel commercio o nell’informatica.

“La Cina continua a crescere d’importanza nel mondo degli affari ”, nota Steve Wakoli, un insegnante che insegna il mandarino a quasi duecento studenti: “Molti genitori keniani fanno affari con il cinese e dicono a se stessi che sarebbe una buona cosa che i loro figli imparassero Mandarino per il loro futuro professionale. »

Sempre più giovani keniani iniziano a imparare il cinese. A lungo percepito come difficile, questo linguaggio non fa più paura. “Nel 2011 c’erano poche classi e pochissimi studenti nel Paese. Non ce n’erano nell’istruzione primaria e secondaria ”, spiega Nobert Njoroge, fondatore dell’associazione Kenyan Chinese Speakers, che riunisce più di settecento membri: “Oggi il Kenya ha una quarantina di scuole primarie e secondarie [che insegnano mandarino] . , con un numero di trenta bambini per classe. Sono più di mille persone. »

La presenza cinese ha continuato a crescere nel Paese dall’inizio degli anni 2010. Nei campus delle principali università sono sorti quattro Istituti Confucio, centri culturali in cui si insegna il mandarino. Circa quattrocento aziende cinesi sono stabilite in Kenya e i quartieri di Nairobi, come Kilimani, sono in parte modellati dalla presenza asiatica. Ci sono centri commerciali con le vetrine ricoperte di ideogrammi e, nelle lobby di alcuni alberghi, ogni mattina viene distribuita la stampa cinese allo stesso modo dei giornali keniani.

Xi a tutto campo in Africa

Il presidente cinese Xi Jinping ha promesso più di 50 miliardi di dollari (45 miliardi di euro) in tre anni ai paesi africani, di cui una cinquantina di leader sono a Pechino per il Forum di cooperazione sino-africana.

“La Cina è pronta ad approfondire la sua cooperazione con i paesi africani nei settori dell’industria, dell’agricoltura, delle infrastrutture, del commercio e degli investimenti “, ha dichiarato il Capo dello Stato durante la cerimonia di apertura del vertice, che si terrà fino a venerdì al Palazzo del Popolo.

“Nei prossimi tre anni, il governo cinese vuole fornire un sostegno finanziario per un importo di 360 miliardi di yuan ”, ovvero 50,7 miliardi di dollari, ha annunciato, promettendo anche di contribuire a “creare almeno un milione di posti di lavoro in Africa ”. Intervenendo al vertice, anche il segretario generale dell’ONU Antonio Guterres ha assicurato che Cina e Africa, cooperando, potrebbero “guidare la rivoluzione delle energie rinnovabili” .

“I notevoli risultati ottenuti dalla Cina nello sviluppo, in particolare nell’eliminazione della povertà, sono una grande fonte di esperienza e competenza “, ha affermato.

Secondo i media ufficiali cinesi, la Cina è già il principale partner commerciale del continente africano, con 167,8 miliardi di dollari (151,8 miliardi di euro) di scambi commerciali nella prima metà del 2024. Negli ultimi due decenni, ha inviato lì centinaia di migliaia di lavoratori e ingegneri per costruire questi grandi progetti e ha ottenuto un accesso privilegiato alle vaste risorse naturali dell’Africa, tra cui rame, oro e litio.

I prestiti delle banche pubbliche cinesi hanno permesso di finanziare numerose infrastrutture destinate ad aumentare la crescita (ferrovie, porti, strade, ecc.), ma hanno sollevato interrogativi sul debito di alcuni paesi. L’ammontare dei prestiti concessi nel 2023 dalla Cina ai Paesi africani è stato, però, sestuplicato rispetto ai picchi raggiunti nel 2016, quando sfiorarono i 30 miliardi di dollari (27 miliardi di euro).

Il quadro degli impegni cinesi in Africa

Il presidente dello Zambia Hakainde Hichilema ha annunciato un accordo tra la compagnia elettrica nazionale dello Zambia (Zesco) e il gruppo PowerChina per estendere l’uso dei pannelli solari sui tetti.

La Nigeria – uno dei paesi africani che ne ha tratto maggiore prestito – e la Cina, dal canto loro, hanno annunciato piani per “rafforzare la cooperazione” nel settore delle infrastrutture, in particolare “dei trasporti, dei porti e delle zone di libero scambio” .

Il presidente della Tanzania Samia Suluhu Hassan ha ottenuto da Xi Jinping l’impegno di portare avanti il progetto di collegamento ferroviario con lo Zambia, che è in ritardo rispetto ai tempi previsti. Secondo i media zambiani, Pechino ha promesso 1 miliardo di dollari per questo progetto cruciale in questa parte del continente africano ricca di risorse naturali.

Per quanto riguarda lo Zimbabwe, secondo un comunicato stampa congiunto , ha ottenuto la promessa di una cooperazione rafforzata nei settori “agricoltura, miniere, energia pulita e infrastrutture di trasporto” . Il presidente keniano William Ruto ha inoltre annunciato che il suo omologo cinese ha promesso l’apertura del mercato cinese ai prodotti agricoli del suo Paese.

Le due parti hanno inoltre concordato il prolungamento della linea ferroviaria Standard Gauge Railway (SGR), che collega la capitale Nairobi, al porto di Mombasa, finanziato in particolare dalla Export and Import Bank of China (Exim bank).