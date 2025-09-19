Seguendo l’esempio di Trump, l’Ungheria intende designare il gruppo di sinistra Antifa come organizzazione terroristica. Lo ha reso noto il primo ministro ungherese Viktor Orbán nella sua consueta intervista a Kossuth Radio. Il premier si detto “soddisfatto” della decisione di Trump, annunciando di voler fare lo stesso in Ungheria. “Antifa è un’organizzazione terroristica, sono venuti anche da noi, hanno picchiato persone innocenti per strada, ne hanno picchiati a morte alcuni, poi sono andati a Bruxelles per diventare rappresentanti del Parlamento europeo e da lì stanno dando lezioni all’Ungheria sullo stato di diritto” ha detto Orbán riferendosi, senza nominarla, all’eurodeputata di Sinistra Italiana, Ilaria Salis, accusata di aver percosso alcuni militanti neonazisti a Budapest e di cui l’Ungheria ha richiesto la revoca dell’immunità.

Tajani: “Non mi risulta che la Salis sia una terrorista”

Il ministro degli Esteri Antonio Tajani ha commentato quanto detto da Orbán con queste parole: “Non devo fare commenti sulle scelte di altri Stati. Non credo che la Salis sia una terrorista. Ha idee molto diverse dalle mie, c’è un processo che la riguarda, ma non mi risulta che sia una terrorista”.