Intervistato dal Fatto Quotidiano, il capogruppo del Movimento 5 Stelle in Senato Stefano Patuanelli dice che “la segretaria del Pd Elly Schlein, che ha detto no al piano von der Leyen da 800 miliardi per il riarmo, è arrivata a questo percorso, seppure in modo un po’ tardivo. Capisco le difficoltà che sta incontrando. Ma il punto è che il Partito Democratico fa parte dei Socialisti e Democratici, gruppo che sostiene Von der Leyen. I dem fanno parte della maggioranza in Ue, ed è una contraddizione che sono loro a dover sciogliere”.

Le parole di Patuanelli

“Dopodiché – continu a- ci chiediamo dove sia finita Giorgia Meloni. Forse non se la sente di venire in Parlamento, e allora deve cambiare mestiere”. Intanto il M5s prepara la piazza del 5 aprile, “che sarà contro questo delirio bellicista e su temi come il caro bollette e la necessità di misure a sostegno dei redditi. Spero che il Pd ci sarà”. Se Schlein non ci fosse, “penso che perderebbe un’occasione. Dopodiché esiste un dialogo tra noi e il Pd che deve andare avanti per costruire un’alternativa a questo governo, ma nel segno del reciproco rispetto e del riconoscimento della rispettiva agibilità politica”.