I parlamentari del Pd in Commissione di Vigilanza Rai attaccano la trasmissione tv Quarta Repubblica condotta da Nicola Porro su Rete4. Nella puntata di ieri è stata intervistata la premier Giorgia Meloni che ha fatto “un monologo di mezz’ora in prima serata senza contraddittorio, con un conduttore primo fan, un copione provato e recitato, è quello che Rete4, del gruppo Mediaset, ha mandato ieri in onda. Sembrava di esser tornati indietro di decenni, quando non c’erano regole nazionali ed europee, non esisteva la legge sulla par condicio né l’Authority, né il codice europeo dei media audiovisivi”.

Proseguono i parlamentari del Pd: “Mezz’ora in cui si è potuta raccontare una versione non solo parziale ma in alcuni punti palesemente errata della proposta di riforma. Sembrava di essere a TeleTrump o a TeleOrban. Abbiamo inviato all’Agcom la richiesta di una sanzione esemplare a questa vergogna, anche in ragione del fatto che la trasmissione ‘Quarta Repubblica’ ha violato ripetutamente la par condicio, proponendo in queste settimane una narrazione e un vero e proprio processo anti-magistratura. Chiediamo inoltre che si agisca subito a riequilibrare su rete4, ospitando per pari tempo, con analoga audience e con la stessa tipologia di format leader in favore del No”.