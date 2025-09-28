Putin sogna di diventare immortale, ma Massimo D’Alema, che lo ha visto da vicino a Pechino in settembre, gli ha fatto l’ultimo prezzo: “Sembrava di vedere Berlusconi nell’ultimo periodo”, ha confidato ad alcuni amici e subito il commento è rimbalzato su Dagospia.

Secondo il Tempo, D’Alema avrebbe notato che Putin appariva “molto affaticato” e, addirittura, sostenuto da due persone. Cosa che contrasta con il video in cui Putin conversa col cinese Xi di trapianti e immortalità.

Ecco cosa si sono detti XI e Putin, entrando nella Città Proibita e chiacchierando via interprete mentre Kim rideva. Guardate come camminano, come chi sta troppo tempo seduto. Ma Putin cammina sciolto come può farlo un uomo di 72 anni. Qui il video.

Xi: Prima si diceva che fosse molto raro vivere fino a 70 anni.

E ora si dice che a 70 anni si è ancora bambini.

Putin: Tra qualche decennio, con il continuo sviluppo della biotecnologia, gli organi umani continueranno a essere trapiantati e le persone diventeranno più giovani e forse raggiungeranno l’immortalità.

Xi: Alcuni prevedono che entro questo secolo si potrà vivere fino a 150 anni.

Si prevede che in questo mondo una persona vivrà fino a 100 anni.

[Tradotto dal dalle didascalie del video pubblicato dalla Ap]

Da tempo si parla della salute di Putin, spesso in abbinata con quella di Trump. A Anchorage, dove i due si sono incontrati, la gamba del presidente russo Vladimir Putin è stata vista “tremare in modo sospetto” mentre salutava Donald Trump.

Le riprese del Cremlino hanno immortalato il ginocchio del leader russo che sussultava ripetutamente mentre era in piedi accanto al suo omologo statunitense al termine del loro breve scambio dopo una conferenza stampa congiunta al vertice in Alaska.

I due, affiancati da team di sicurezza e assistenti, hanno parlato per un breve momento, con un traduttore intervenuto per facilitare la conversazione.

Un esoscheletro è un dispositivo robotico indossabile progettato per assistere o migliorare la postura della persona che lo indossa.

Gli osservatori hanno anche notato la sorprendente differenza di statura, con la corporatura di Trump, alta 1,90 m, che svettava su quella del leader russo, alto 1,70 m, nonostante le calzature visibilmente rialzate di Putin.

Attenzione: le gambe di Putin. Cosa c’è che non va?’, ha chiesto il canale Times of Ukraine.

“Putin sembra aver raggiunto il suo obiettivo, ma si contrae in modo sospetto. Le sue gambe “tremano”. Forse le sue scarpe sono strette”, ha affermato il canale Nevzorov.

Un altro canale ucraino ha commentato come Putin “sia improvvisamente ‘cresciuto’ per l’incontro con Trump”.

“Uno strano elemento simile a un esoscheletro leggero è stato notato nell’abbigliamento del dittatore russo”, ha affermato Crimean Wind.

Attesa per Putin in Ucraina

Per questo c’è grande attesa per quello che potrà essere il prossimo faccia a faccia tra Vladimir Putin e Zelensky per parlare della pace in Ucraina scrive Andrea Medda su newsmondo.it

Durante il recente vertice in Alaska con il presidente statunitense Donald Trump, scrive, il numero uno russo, Vladimir Putin, è apparso in buona forma, nonostante le speculazioni sulla sua salute che continuano a circolare da tempo. L’incontro, caratterizzato da rigidissime misure di sicurezza, ha attirato l’attenzione anche per un dettaglio insolito. Il presidente della Russia, infatti, sarebbe andato in bagno con le sue guardie del corpo al seguito.

Fin qui nulla di male, se non fosse che proprio le guardie del corpo di Putin avrebbero trasportato uno speciale “contenitore per le feci”, destinato a raccogliere e riportare in Russia ogni traccia biologica del leader.

Sebbene al momento non vi siano conferme ufficiali di questa teoria, alcuni filmati sui social mostrerebbero proprio le guardie del leader di Mosca tenere in mano un particolare contenitore. Questa situazione sarebbe stata confermata da alcuni giornalisti investigativi, anche russi, che hanno spiegato come in realtà Putin si comporti in questo modo da anni ormai per ragioni di sicurezza.

Tale situazione legata a precauzioni estreme non hanno fatto altro che alimentare, però, le voci su alcune presunte problematiche del leader russo. Da tempo, infatti, sono in giro strane teorie e ipotesi che lo vorrebbero essere colpito da un cancro o dal Parkinson o in generale da problemi cardiaci. Ovviamente, nessuna di queste piste è mai stata confermata dal Cremlino