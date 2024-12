Le elezioni presidenziali in Romania sono dominate dallo scontro fra un candidato filo russo e una rivale filo occidente. Una prima votazione si è tenuta il 24 novembre ma nessuno dei candidati è riuscito a raggiungere la maggioranza assoluta delle preferenze. Pertanto un secondo ulteriore turno di votazioni si terrà l’8 dicembre.

Nell’attesa, la Corte Costituzionale rumena ha ordinato un riconteggio di tutti i voti del primo turno per escludere un sospetto di frode nelle elezioni presidenziali del paese, vinte a sorpresa da un candidato di estrema destra poco noto.

La corte ha dichiarato giovedì di aver deciso all’unanimità di ordinare all’ufficio elettorale centrale della Romania di “ricontrollare e riconteggiare tutte le schede valide e non valide” espresse nelle elezioni di domenica, vinte dall’ultranazionalista filo-moscovita Călin Georgescu.

Il sito web di notizie Digi24.ro ha riferito che la decisione riguardava un’accusa di frode sui voti assegnati alla candidata di centro-destra Elena Lasconi, che è arrivata seconda e dovrebbe affrontare Georgescu al ballottaggio dell’8 dicembre dopo le elezioni parlamentari di domenica.

Tale denuncia chiedeva anche alla corte di annullare il risultato del primo turno. Un altro reclamo per presunta frode elettorale presentato contro Georgescu è stato respinto perché presentato troppo tardi.

Tra i due turni di voto, il 1º dicembre, si svolgeranno le elezioni parlamentari. La turbolenza nei principali partiti politici rumeni è arrivata a pochi giorni dalle elezioni parlamentari del 1° dicembre, dopo le quali verrà formato un nuovo governo di coalizione. Lasconi ha esortato gli elettori e i colleghi politici a creare un cordone sanitario attorno all’estrema destra.

I partiti tradizionali si schierano dietro Elena Lasconi come unica possibilità di impedire alla politica ultranazionalista e filo-russa di vincere la presidenza del paese. Călin Georgescu, un candidato di estrema destra relativamente sconosciuto, ha scioccato l’establishment politico della Romania e i suoi alleati occidentali quando ha superato il primo turno di un voto presidenziale domenica con il 22 percento.

Per la prima volta nella storia post-comunista del paese, nessuno dei principali partiti sarà rappresentato al ballottaggio presidenziale. “Siamo tutti consapevoli di trovarci di fronte a un pericolo che pochi di noi pensavano possibile”, ha detto Lasconi in un discorso tenutosi lunedì sera. “Călin Georgescu è un ammiratore dichiarato di Putin, è contrario alla Nato e all’UE. Senza la Nato siamo in balia della Russia. Dobbiamo unirci per la democrazia. Dobbiamo dimostrare di essere più forti di quanto si sogni a Mosca”. L’ex ministro degli esteri rumeno e vicesegretario generale della Nato Mircea Geoana, che si è candidato anche come indipendente, martedì ha sostenuto Lasconi come “l’unico candidato pro-UE e pro-Nato rimasto”.

Georgescu ha rifiutato di prendere le distanze da Vladimir Putin, che ha descritto come “un uomo che ama il suo paese” pochi giorni dopo l’invasione su vasta scala dell’Ucraina da parte della Russia. Ha anche elogiato i leader fascisti e si è scagliato contro gli “interessi occidentali” che presumibilmente saccheggiano le ricchezze del suo paese e costringono la Romania a importare prodotti che potrebbe produrre da sola. Ma l’ingegnere agricolo di 62 anni che ha affermato di aver speso “zero” soldi per la sua campagna, che è stata condotta quasi interamente sui social media, ha respinto le critiche e ha affermato che avrebbe mantenuto la Romania nell’ovile europeo.

“I nostri partner possono aspettare qualche giorno, e poi potremo lavorare insieme per il bene di tutti”, ha detto in un video. “Sono devoto al popolo rumeno, restiamo fedeli ai valori europei, ma dobbiamo trovare la nostra voce. Non sono un fascista, sono un rumeno che ama il suo paese”.

Il fatto è che il ballottaggio sarà tra il sovranista Călin Georgescu e la liberale Elena Lasconi, essendo stato eliminato il favorito Marcel Ciolacu, socialdemocratico giunto terzo, ha sorpreso molto il mondo politico, poiché in forte controtendenza rispetto a quanto rilevato dai sondaggi politici alla vigilia del voto.

Al primo turno, Călin Georgescu ha ottenuto 2.120.401 di voti, pari al 22,94%, a Elena Lasconi sono andati 1.772.500 voti, pari al 19,18%. Timo Ross, Victor Jsck e Andrei Petre su Politico descrivono l’ascesa di Călin Georgescu.

In Romania una donna contro la star di Tiktok

Georgescu, scrivono, era appena registrato nei sondaggi d’opinione nazionali, non ha preso parte ai grandi dibattiti televisivi e non appartiene nemmeno a un partito politico. Ma è in testa alla corsa per diventare il prossimo presidente della Romania.

La sua sorprendente ascesa dall’oscurità domenica al primo turno delle elezioni presidenziali del paese ha spinto il 62enne Georgescu, un sostenitore della Russia di estrema destra e scettico nei confronti della NATO, a un ballottaggio contro un candidato più mainstream.

Contro di lui e schierata Elena Valerica Lasconi, 52 anni, politica, giornalista e conduttrice radiofonica rumena.

In gioco c’è chi si occuperà di questa nazione strategicamente posizionata di 19 milioni di persone, che confina con l’Ucraina sul confine orientale dell’Unione Europea.

In gioco c’è la gestione di un membro fondamentale dell’alleanza occidentale in un momento critico. L’Ucraina e i suoi alleati stanno resistendo alle forze del presidente russo Vladimir Putin, consapevoli che Donald Trump entrerà in carica negli Stati Uniti a gennaio e si è impegnato a porre fine alla guerra entro un giorno.

Finora, la Romania ha svolto un ruolo di supporto nel sostegno dell’Occidente all’Ucraina, aprendo il porto di Costanza come rotta vitale per spedire le esportazioni di grano ucraino e inviare rifornimenti militari. La guerra ha anche aumentato l’importanza strategica della base aerea Mihail Kogălniceanu sul Mar Nero, che è sulla buona strada per diventare la più grande della NATO.

Nato preclusa se vince il filo russo

Ma tutto ciò potrebbe cambiare se Georgescu prendesse il comando.

Con i capelli argentati, snello e ben rasato, Georgescu ha trascorso gran parte della sua carriera nella burocrazia, specializzandosi in affari agricoli. In effetti, la politica alimentare ha avuto un ruolo importante nella sua politica e ha chiesto che il paese fosse più autosufficiente sia nella produzione agricola che in quella energetica.

In Romania è diventato attivo nella politica nazionalista ed è stato menzionato come potenziale candidato a primo ministro per il partito di estrema destra AUR. Come molti altri importanti radicali di destra in Europa, tra cui il francese Jordan Bardella e il britannico Nigel Farage, Georgescu ha ottenuto un seguito di massa sui social media, dove sembra aver organizzato la sua campagna per la presidenza quest’anno.

Gruppi e pagine Facebook sono spuntati a sostegno delle sue attività politiche, insieme ad account Instagram e Twitter.

Georgescu, amante del judo, ha circa 3,8 milioni di Mi piace su TikTok e 298.000 follower, mentre i suoi video attraggono regolarmente milioni di visualizzazioni. Durante la campagna, gli account con comportamenti simili a bot sono stati molto attivi nei commenti su YouTube, Facebook e TikTok. Alcuni hanno anche attaccato i suoi rivali.

Bruxelles ha minacciato di aprire un’indagine su TikTok per la sua presunta incapacità di impedire la diffusione di disinformazione e campagne non autorizzate sulla piattaforma di social media in vista delle elezioni rumene della scorsa settimana.

La Commissione europea ha affermato che l’organismo di controllo nazionale dei media rumeni ha richiesto un’indagine ufficiale da parte dell’ente regolatore con sede a Bruxelles su TikTok, dopo che un candidato di estrema destra, Călin Georgescu, che era diventato virale sulla piattaforma cinese, è arrivato inaspettatamente in testa al primo turno delle elezioni presidenziali di domenica. La denuncia rumena sostiene che gli algoritmi di TikTok hanno “amplificato” i contenuti di Georgescu a scapito di altri candidati, ha affermato il vicepresidente dell’ente regolatore Valentin-Alexandru Jucan.

Chi ha influenzato la visione politica di Georgescu? Se il suo gusto per i modelli di ruolo storici è un indicatore, l’Occidente ha motivo di preoccuparsi.

Ha descritto la rivoluzione del 1989 che ha posto fine a decenni di dominio comunista come un colpo di stato usato dall’Occidente per rubare le risorse della Romania e sostiene che il paese è ora schiavo dell’Occidente.

È stato indagato dai pubblici ministeri per aver affermato nel 2022 che Ion Antonescu, primo ministro della Romania durante la seconda guerra mondiale che ha facilitato l’Olocausto, e Corneliu Zelea Codreanu, un altro nazionalista violento e antisemita, erano eroi.

Georgescu ha anche abbracciato una serie di teorie cospirative e ostenta le sue convinzioni religiose, giocando con l’elettorato cristiano ortodosso del paese.

Nel 2020 ha pubblicato un video di se stesso mentre faceva il bagno in acqua fredda, dicendo che era il miglior vaccino contro il coronavirus. In un podcast del 2024 ha affermato che il Covid non esiste, che nessuno ha mai visto il virus e che “l’unica vera scienza è Gesù Cristo”.

Ha anche detto di non avere una campagna politica ma “una vocazione” e che il suo partito politico è la Romania.

Stranamente per un politico di così grande successo, Georgescu non ha un quartier generale per la campagna. Dopo la sua sorprendente vittoria al primo turno di domenica, i giornalisti lo hanno atteso davanti a casa sua.

Ha dichiarato di non avere spese per la campagna, dicendo: “Siamo nelle mani di Dio”.

Chi è Elena Valerica Lasconi? Wikipedia la descrive così. Giornalista professionista, è stata corrispondente per Pro TV dal 1996 al 2019.È entrata in politica nelle file dell’Unione Salvate la Romania (USR), di orientamento liberale e progressista, conseguendo nel 2020 l’elezione a sindaco di Câmpulung. Nel 2024 è stata eletta presidente dell’USR ed è stata la candidata di questo partito alle elezioni presidenziali romene del 2024.

Tra il 1995 e il 1996 è stata conduttrice radiofonica per varie stazioni locali ad Hațeg(Radio T5 ABC) e Deva (Radio 21). Nel 1996 ha intrapreso la carriera da giornalista presso Pro TV. Nel corso di venticinque anni di lavoro per l’emittente ha rivestito i ruoli di reporter, realizzatrice, moderatrice, conduttrice e corrispondente di guerra, partecipando alla produzione di trasmissioni come “România, te iubesc!”.

Nel dicembre 2019 ha abbandonato la televisione e si è iscritta all’Unione Salvate la Romania.

Nel 2020 è stata eletta sindaco della cittadina di Câmpulung, nel distretto di Argeș. Al voto del 27 settembre 2020 ha conseguito il 56% delle preferenze.[8] È stata rieletta quattro anni dopo, alle elezioni locali del 2024, con quasi il 70% dei voti.

Nel settembre 2023 l’USR ha annunciato che sarebbe stata capolista per le elezioni europee del 2024. Nel mese di novembre tuttavia l’ufficio nazionale del partito ne ha ritirato la candidatura, in seguito alle sue rivelazioni riguardanti il referendum del 2018sul divieto dei matrimoni omosessuali, cui la Lasconi aveva votato per il “sì”, in contrasto con le indicazioni della dirigenza.

In attrito con il leader del partito Cătălin Drulă, si è quindi dimessa dal ruolo di presidente della sezione USR del distretto di Argeș.

Nel giugno 2024 è stata eletta presidente dell’USR, nel cui ruolo succede a Drulă stesso. Allo scrutinio svoltosi online tra il 24 e il 25 giugno 2024 la Lasconi ha conseguito il 68% dei voti, superando altri tre candidati.

Al congresso dell’USR del 29 giugno 2024, è stata designata candidata alla presidenza della Romania per le elezioni di fine anno.