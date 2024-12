L’ex ministro degli Esteri ucraino Kuleba: “Non abbiamo i mezzi per ribaltare la guerra. Se continuerà così perderemo”

L’Ucraina non ha i mezzi per “ribaltare la situazione” nella guerra e perderà se continuerà così. Lo ha detto l’ex ministro degli Esteri ucraino Dmytro Kuleba in un’intervista al Financial Times affermando che la situazione sul campo di battaglia “si presenta male”.

“Abbiamo oggi i mezzi e gli strumenti per capovolgere la situazione e cambiare la traiettoria di come stanno andando le cose? – si chiede – No, non li abbiamo. E se continua così, perderemo la guerra. Tutti si chiedono cosa l’Ucraina è pronta ad accettare. E io dico prima trovate la risposta alla domanda su cosa Putin è pronto ad accettare”.