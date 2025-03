Poche ore dopo l’annuncio di Donald Trump sulla sospensione degli aiuti militari all’Ucraina, la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen in una conferenza stampa a Bruxelles ha presentato un piano (“Rearm Europe”) di riarmo per aumentare la spesa europea nel settore della difesa. Il piano, ha spiegato, consentirà di mobilitare per la difesa Ue circa 800 miliardi di euro.

“Viviamo – le sue parole- in tempi molto pericolosi. Non serve che descriva la grave natura delle minacce che affrontiamo. O le conseguenze devastanti che dovremo sopportare se quelle minacce si realizzassero”. Perché, ha continuato, “la questione non è più se la sicurezza dell’Europa sia minacciata in modo reale. O se l’Europa debba assumersi una maggiore responsabilità per la propria sicurezza. In verità, conosciamo da tempo le risposte a queste domande. La vera domanda che abbiamo di fronte è se l’Europa è disposta ad agire con la decisione che la situazione richiede. E se l’Europa è pronta e in grado di agire con la rapidità e l’ambizione necessarie”.

“Nei vari incontri delle ultime settimane – ha detto ancora – l’ultimo due giorni fa a Londra, la risposta delle capitali europee è stata tanto clamorosa quanto chiara. Siamo in un’era di riarmo. E l’Europa è pronta ad aumentare massicciamente la spesa per la difesa. Sia per rispondere all’urgenza di agire a breve termine e per sostenere l’Ucraina, ma anche per affrontare la necessità a lungo termine di assumersi molte più responsabilità per la nostra sicurezza”.