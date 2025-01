Profondo Islam in Siria: il leader non dà la mano al ministro tedesco: è una donna. Il leader siriano Ahmed Al-Sharaa ha rifiutato di stringere la mano alla ministra degli esteri tedesca Annalena Baerbock: è una donna, la religione islamica lo vieta. In più, c’è da dire, la Naerbock, che milita nel partito dei verdi tedeschi, non era vestita come ci si aspetta da un ministro ma indossava una semplice camicia e un paio di pantaloni che esaltavano le sue forme.

Lo rileva l’edizione inglese di The New Arab, giornale basato nel Qatar e dito dal 2014. Ciò, scrive, ha alimentato preoccupazioni per l’imposizione di rigide norme islamiche in Siria.

Aggiunge The New Arab:

Il leader de facto della Siria Ahmed al-Sharaa ha causato qualche polemica venerdì dopo essersi rifiutato di stringere la mano alla ministra degli esteri tedesca Annalena Baerbock, in mezzo alle continue preoccupazioni per le politiche conservatrici introdotte dalle autorità ad interim della Siria.

Per le donne in Siria un futuro cupo

Baerbock e il suo omologo francese Jean-Noel Barrot hanno visitato la Siria in segno di sostegno al governo di transizione, dove hanno espresso la volontà di aiutare il paese dilaniato dalla guerra dopo che il regime di Bashar al-Assad è stato rovesciato il mese scorso, diventando i primi funzionari europei a farlo.

Ma una volta arrivato al palazzo presidenziale di Damasco, Al-Sharaa ha teso la mano a Barrot, ma non a Baerbock, appoggiandola invece sul suo petto.

La religione proibisce

Alcune interpretazioni rigorose dell’Islam proibiscono qualsiasi contatto fisico tra persone di sesso opposto se non sono sposate o strettamente imparentate.

Anche Barrot aveva inizialmente messo la mano sul suo petto, ma poi ha teso la mano quando lo ha fatto Al-Sharaa.

L’incidente ha suscitato reazioni negative da parte dei frequentatori dei social network. La preoccupazione è che i ribelli diventati governanti stiano cercando di imporre un’identità islamica ai nuovi sistemi politici ed educativi della Siria, mentre altri hanno difeso Al-Sharaa e hanno affermato che era libero di scegliere se stringere la mano a una donna, sostenendo che non era irrispettoso.

Anche Baerbock ha minimizzato, dicendo che si aspettava che ciò accadesse.

“Mentre viaggiavo qui, mi è stato chiaro che ovviamente non ci sarebbero state strette di mano ordinarie”, ha detto Baerbock ai giornalisti, come citato dal quotidiano tedesco Bild.

“Ma era anche chiaro… che non solo io, ma anche il ministro degli esteri francese non condivideva questa opinione. E di conseguenza, il ministro degli esteri francese non ha teso la mano”, ha aggiunto.

Al-Sharaa è a capo di Hayat Tahrir al-Sham (HTS), un gruppo islamista intransigente che in passato era la branca di Al-Qaeda in Siria, sebbene abbia reciso tutti i legami con essa nel 2017.

Avevano istituito un governo di fatto nella provincia nord-occidentale di Idlib in Siria, prima di lanciare la loro offensiva lampo che ha raggiunto Damasco l’8 dicembre e ha di fatto posto fine al governo di 53 anni della famiglia Assad.

L’ascesa al potere degli islamisti ha suscitato timori sui diritti delle minoranze e delle donne nel paese, nonostante l’HTS abbia ripetutamente giurato di rispettare i diritti e le libertà di tutti i siriani indipendentemente dal genere e dalla religione.

La scorsa settimana Al-Sharaa ha affermato che potrebbero volerci quattro anni prima che si possano tenere le elezioni in Siria, sollevando preoccupazioni sul fatto che il paese abbia un futuro democratico.

In una dichiarazione su X, il ministro francese Barrot ha affermato che lui e Baerbock hanno ricevuto “assicurazioni dalle nuove autorità siriane che ci sarà un’ampia partecipazione, in particolare da parte delle donne, alla transizione politica”.

Baerbock e Barrot avrebbero riferito ai governanti de facto della Siria che i diritti delle donne rappresentano un indicatore fondamentale delle libertà sociali, aggiungendo: “I diritti delle donne non sono solo una questione separata, ma piuttosto un riflesso del livello di libertà in ogni società”.

Il conflitto in Siria è scoppiato nel marzo 2011 quando le forze di Assad hanno represso violentemente le proteste pro-democrazia, innescando una sanguinosa guerra civile che ha visto l’intervento di potenze regionali e globali, nonché di gruppi militanti ed estremisti stranieri.

Non è disponibile alcun conteggio ufficiale, ma si ritiene che la guerra abbia ucciso tra 500.000 e un milione di persone e costretto circa 6 milioni di siriani a lasciare il paese, con circa 6 milioni di sfollati interni.

Al-Sharaa cerca il riconoscimento mondiale mentre affronta l’ardua sfida di riunire una nazione profondamente frammentata, riportare tutte le milizie sotto il controllo del governo e ricostruire un’economia e delle infrastrutture malconce, il che si prevede costerà centinaia di miliardi di dollari.