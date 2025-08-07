Il presidente russo Vladimir Putin ha dichiarato che si è ancora “lontani” dal creare le condizioni per un vertice con il suo omologo ucraino Volodymyr Zelensky, come riportato dalla Tass. Intanto, cresce l’attenzione su un possibile incontro tra Putin e Donald Trump. Secondo quanto riferito dal consigliere presidenziale russo Yuri Ushakov, su proposta americana è stato “sostanzialmente concordato” un vertice bilaterale di alto livello “nei prossimi giorni”. I preparativi congiunti sono già in corso e, secondo Ushakov, la sede è stata definita in linea di principio, anche se verrà annunciata in seguito. Tra i luoghi possibili, Putin ha indicato gli Emirati Arabi Uniti come “del tutto adatti”, elogiando il ruolo del presidente emiratino Mohamed bin Zayed Al Nahyan. Quanto a un possibile incontro trilaterale con Zelensky, Ushakov ha chiarito che l’ipotesi è stata solo menzionata informalmente da un inviato USA e non è stata discussa nel dettaglio. Il presidente ucraino, da parte sua, ha ribadito la volontà di un faccia a faccia con Putin per risolvere il conflitto: “Parlarsi direttamente può essere davvero efficace”, ha dichiarato, dopo aver parlato con Trump, il quale ha affermato di poter incontrare Putin “molto presto”.