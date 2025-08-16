Vladimir Putin ha chiesto all’Ucraina di ritirarsi dalla regione orientale di Donetsk come condizione per porre fine alla guerra.

Zelensky contrario ma disposto a trattare

E il presidente russo ha detto a Donald Trump che avrebbe potuto congelare il resto della linea del fronte se le richieste principali fossero state soddisfatte. Lo riporta il Financial Times citando alcune fonti.

Volodymyr Zelensky sarebbe contrario ad accettare la cessione del Donetsk alla Russia, ma sarebbe aperto a discutere la questione territoriale con Donald Trump a Washington lunedì, riporta ancora il Financial Times citando alcune fonti vicine al presidente ucraino, secondo le quali Zelensky sarebbe aperto a discutere la questione in un incontro trilaterale con Trump e Putin.

Secondo il New York Times, Putin avrebbe chiesto a Donald Trump garanzie affinché il russo torni a essere una delle lingue ufficiali in Ucraina e garanzie di sicurezza per le chiese ortodosse russe.