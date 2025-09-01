A Tianjin, grande città portuale della Cina settentrionale non lontana da Pechino, si è svolta una riunione dell’Organizzazione per la Cooperazione di Shanghai (Sco), che ha riunito i leader di Russia, Cina, India e altri Paesi membri. L’incontro ha seguito il vertice di Ferragosto in Alaska tra Donald Trump e Vladimir Putin, di cui si sono discussi gli esiti e le implicazioni. Nel suo intervento, il presidente russo Vladimir Putin ha dichiarato di “apprezzare gli sforzi” di Cina e India per risolvere la crisi ucraina, “non scaturita dall’invasione” ma “dal colpo di Stato a Kiev appoggiato dagli alleati occidentali dell’Ucraina” e dai tentativi dell’Occidente di trascinare Kiev nella NATO. Per una soluzione, ha aggiunto, “occorre affrontare le cause e ristabilire l’equilibrio di sicurezza. La Russia aderisce al principio che nessun Paese può garantire la sua sicurezza a spese di altri”.

Il presidente cinese Xi Jinping ha invece sottolineato che il mondo è segnato da “egemonismo e politica della forza” e da “turbolenze e cambiamenti”. Ha invitato i leader presenti, tra cui Putin e Narendra Modi, ad “aderire all’equità e alla giustizia”, opponendosi a “mentalità della Guerra fredda, confronto tra fazioni e comportamento prepotente”. Xi ha rimarcato: “Noi siamo sempre stati per l’equità e la giustizia internazionale”, sostenendo “la tolleranza e l’apprendimento reciproco”. Ha aggiunto che l’attuale situazione internazionale “sta diventando caotica e interconnessa”, richiedendo maggiore solidarietà. Guardando avanti, ha chiesto di “allineare meglio le strategie di sviluppo, di promuovere la Belt and Road Initiative (Bri) e di sfruttare la forza del mercato di grandi dimensioni”, valorizzando “commercio e investimenti”.