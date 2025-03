Intervistato da Repubblica, il deputato di Fratelli d’Italia Fabio Rampelli spiega che “non possiamo essere sottomessi alle grandi potenze del pianeta. L’Europa deve reagire”.

Le parole di Rampelli

“L’Europa deve attrezzarsi per essere indipendente, dando sempre priorità alla diplomazia, al rispetto del diritto internazionale, rimanendo costruttrice di ponti, ma capace di autodifesa – prosegue -. Un tempo era un gigante economico e un nano politico, oggi il nanismo rischia di dilagare… Non possiamo permetterci di essere sottomessi alle grandi potenze del pianeta”. La Lega ha già bocciato il piano Ue di riarmo. “Ho letto le dichiarazioni di Salvini, non mi sembra siano contrarie a rendere più efficaci i sistemi di difesa delle nazioni europee – spiega -. Il governo sarà compatto come sempre”.

“La Russia è una superpotenza ed è un’autocrazia che confina con l’Europa, ha velleità imperialiste, sarebbe irresponsabile non mettersi in sicurezza. L’Europa non deve fare guerre ma deve fare attenzione a non subirle, come è capitato con l’Ucraina – prosegue -. Dobbiamo utilizzare tutti gli strumenti possibili per costruire una pace duratura, cioè dare a Kiev garanzia di protezione per il futuro”. “Auspichiamo – conclude – che gli Usa su questo concordino e che si ricucia lo strappo con Zelensky, acuito da una spettacolarizzazione irrituale”.