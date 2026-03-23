A 104 anni al seggio per votare al referendum. Succede a Cascina (Pisa), dove la signora Valli Morganti, accompagnata dai familiari, ha espresso il suo voto. A raccontarlo il sindaco di Cascina Michelangelo Betti, diffondendo anche una foto della signora al seggio insieme ai familiari.

Valli Morganti votò la prima volta nel 1946

“La presenza della signora Valli Morganti al seggio è una bellissima notizia per tutta la nostra comunità e un’immagine che ha un valore profondo – sottolinea Betti -. A 104 anni è tornata a votare, ottant’anni dopo la sua prima volta, avvenuta nel 1946 in occasione delle elezioni amministrative. Nello stesso anno partecipò anche al voto per il referendum istituzionale e per l’Assemblea Costituente, in una delle stagioni più alte e significative della vita democratica del nostro Paese”.

Per il sindaco, “il suo gesto ci parla di memoria, responsabilità e senso civico. Ci ricorda che il voto è un diritto fondamentale, ma anche una forma concreta di partecipazione alla vita della comunità. In un tempo in cui troppo spesso si dà per scontato questo diritto, l’esempio della signora Morganti assume un significato ancora più forte. A nome dell’amministrazione comunale voglio esprimerle gratitudine”.

“La sua presenza oggi al seggio, accompagnata dal figlio Lorenzo e dalla nuora Daniela – conclude Betti -, rappresenta una testimonianza preziosa per tutta Cascina e un messaggio importante anche per le generazioni più giovani: la democrazia vive nella partecipazione, nella consapevolezza e nel rispetto delle istituzioni”.