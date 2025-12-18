“La posizione della Lega è chiara. Qualcuno tecnicamente aveva ipotizzato di allungare l’età, le finestre e di rimettere in discussione anche il riscatto della laurea. No, no. Siamo uno dei Paesi europei dove si lavora più a lungo, il sistema è virtuoso, regge. Se servono dei soldi, che servono sempre, si trovano in altre tasche, non allungando l’età pensionabile, non mettendo in difficoltà chi riscatta la laurea”. Queste le parole del vicepremier e ministro dei Trasporti, Matteo Salvini, a margine di un appuntamento a Casalecchio di Reno (Bologna).

“Mi dicono che si tratta di un intervento dei tecnici che riguarda gli anni dal 2033-34 in avanti, ma siccome siamo nel 2025… io ho l’ambizione di sapere che l’Italia crescerà nei prossimi anni e non ci sarà bisogno di chiedere ulteriori dilazioni e sacrifici. La tecnica fa le valutazioni, ma la politica fa sue scelte, quindi politicamente da segretario della Lega dico che si può fare cassa in altra maniera. C’è il tema delle banche che daranno 10 miliardi di euro nei prossimi tre anni, ma allungare l’età pensionabile e toccare il riscatto della laurea non è nella nostra agenda”.