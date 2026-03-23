“Arriva un messaggio politico chiaro a Meloni e al governo, che ora devono riflettere, devono ascoltare il Paese e le vere priorità. E’ anche un messaggio per noi. Il Paese chiede un’alternativa e noi abbiamo la responsabilità di organizzarla. C’è già una maggioranza alternativa al governo. Questo voto ci consegna una grande responsabilità. Lavoreremo con le forze della coalizione progressista per costruire l’alternativa”. Lo ha detto la segretaria del Pd Elly Schlein in una conferenza stampa al Nazareno che si è tenuta dopo la vittoria del No al referendum sulla giustizia.

La segretaria, che dopo la vittoria si è recata con Conte a festeggiare a Roma in piazza Barberini, ha spiegato che i leader progressisti “spero di vederli in piazza e festeggiare insieme. Abbiamo sempre detto che troveremo insieme le modalità per la costruzione del programma. Discuteremo di tutto, modalità e tempi. Ho sempre detto che in caso di primarie sarei stata assolutamente disponibile. Noi continuiamo a essere testardamente unitari”. La Schlein ha aggiunto ancora: “Batteremo Meloni alle prossime politiche, l’ho detto prima e lo ribadisco dopo. È chiaro che questo voto con un’affluenza molto alta è un messaggio di cui il governo deve tenere conto”.

Centinaia in piazza a Roma per vittoria del No, bandiere e cori contro Meloni

Dopo la vittoria del No, in centinaia si sono riuniti in piazza Barberini a Roma. Oltre alla Schlein e a Conte presenti Landini, Angelo Bonelli e Nicola Fratoianni di Avs, i capogruppo del Pd alla Camera e al Senato, Chiara Braga e Francesco Boccia, Stefano Patuanelli, vicepresidente del M5s, e il sindaco della Capitale, Roberto Gualtieri. Sotto una leggera pioggia, sventolano in piazza Bandiere rosse della Cgil e i tamburi sono stati scanditi i cori “dimissioni, Meloni a casa”, “la Costituzione non si tocca, la difenderemo con la lotta” e “angurie sì, meloni no”.

Festeggiamenti anche a Milano, Napoli e Torino

Festeggiamenti per la vittoria del No anche a Milano in piazza Duomo, a Torino in piazza Castello e a Napoli.