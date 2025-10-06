Il segretario della Cgil, Maurizio Landini, prende le distanze dagli ‘incappucciati’, i protagonisti violenti cioè che hanno in qualche modo sporcato le grandi manifestazioni degli scorsi giorni: “La violenza è anche una cosa contro chi manifesta, la considero una cosa contro di noi. I criminali e i cretini non c’entrano nulla con chi ha organizzato” l’iniziativa.

La proposta del sottosegretario all’Interno Molteni

hi siede al Governo non sembra avere la stessa comprensione degli eventi. All’indomani delle scene di guerriglia urbana a Roma, che seguono tensioni e disordini avvenuti nei giorni precedenti in varie città italiane, il sottosegretario all’Interno Nicola Molteni immagina misure creative, diciamo così, per scongiurare certi eventi. Misure economiche, in pratica è arrivato a ipotizzare delle cauzioni pecuniarie a garanzia del pagamento degli eventuali danni che i violenti provocano durante le manifestazioni.

Ne aveva parlato Matteo Salvini nelle scorse settimane, immaginando una cauzione per chi promuove i cortei, e il sottosegretario rilancia l’idea. “Stiamo lavorando come Lega a una proposta di legge, che presenteremo agli alleati di governo, che garantisce il diritto a manifestare, ma prevede la richiesta di una garanzia finanziaria a organizzatori e promotori di alcune manifestazioni, valutate a rischio da questori e prefetti, per coprire eventuali danni”, spiega Molteni all’ANSA.

“Il diritto a manifestare è sacrosanto, ma non è il diritto a devastare o ad aggredire operatori delle forze di polizia”, sottolinea. Sul testo ci sarà da trovare una convergenza soprattutto con Forza Italia, da cui erano arrivate perplessità sulla misura.

Perplessità è un modo eufemistico di porre la questione: si dovrà procedere a una fideiussione bancaria per esercitare il diritto a scendere in piazza?