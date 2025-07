Il ministro degli Esteri Antonio Tajani ha commentato le dichiarazioni del premier israeliano Benyamin Netanyahu in merito all’attacco che ha colpito una chiesa cristiana a Gaza. Il leader israeliano ha parlato di un “errore”, e Tajani ha risposto: “Mi auguro sia così”. Intervenuto a margine del forum Italia-Balcani sul turismo, il ministro ha voluto sottolineare l’inaccettabilità di quanto accaduto: “Un luogo di culto non è certo un posto dove si possono nascondere i terroristi di Hamas, che non si nascondono nelle chiese cristiane perché fondamentalisti islamici”.

Tajani ha poi rivolto un pensiero al cardinale Pierbattista Pizzaballa, patriarca di Gerusalemme, impegnato direttamente sul campo per portare aiuti alla popolazione della Striscia: “Il cardinale Pizzaballa sta entrando nella Striscia di Gaza, continuiamo a sostenerlo e seguirlo, è al lavoro per aiutare la popolazione civile”.

Dialogo e diplomazia, anche con Israele

In merito alle polemiche politiche sull’accordo militare firmato tra Italia e Israele, Tajani ha chiarito con fermezza la posizione del governo: “L’attacco alla parrocchia a Gaza e il memorandum sulla cooperazione militare tra Italia e Israele sono due cose diverse”. Rispondendo alle critiche dell’opposizione, il ministro ha ribadito l’impegno dell’Italia per la pace: “Ieri abbiamo chiesto a gran forza il cessate il fuoco, continuiamo a insistere”.

Ha poi aggiunto un elemento di pragmatismo diplomatico, sottolineando che per ottenere risultati concreti a favore della popolazione palestinese serve mantenere aperto il dialogo: “Ma per far entrare gli aiuti per la popolazione bisogna parlare con Israele in maniera franca, denunciare, ma se vogliamo davvero aiutare il popolo palestinese non possiamo farlo chiudendo i rapporti con Israele”.