“Si stanno facendo dei passi in avanti anche nella proposta italiana di avere una garanzia modello art. 5 della Nato, con la presenza americana. Noi non siamo per inviare truppe ma potremmo dare un contributo importante vista la grande esperienza che abbiamo per lo sminamento sia marittimo che terrestre. Poi si vedrà come andranno le cose. Si sono fatti dei passi in avanti anche dal punto di vista del coordinamento su questo tipo di ipotesi”. Lo ha dichiarato ieri il ministro degli Esteri e vicepremier Antonio Tajani, intervenendo in conferenza stampa al Meeting di Rimini al termine della riunione del G7 degli Esteri dedicata all’Ucraina. Al centro dei colloqui, ha spiegato Tajani, c’erano le “garanzie di sicurezza” per Kiev, che dovranno entrare in vigore “dopo l’auspicabile accordo di pace”. Sui tempi di una possibile intesa, il ministro ha precisato: “Io non ho mai detto che fossimo a pochi passi dall’accordo, ho sempre detto che si è accesa una luce in fondo a un tunnel ancora lungo da percorrere”. Tajani ha definito quella del G7 una riunione dal valore “anche simbolico nel giorno dell’Indipendenza ucraina”, sottolineando l’obiettivo di “inviare ancora una volta, dopo le riunioni di Washington, un messaggio chiaro di unità europea e transatlantica” a sostegno di Kiev.